發展離岸風電 拜登政府提出發電容量300億瓦目標

美國拜登政府29日宣布將啟動離岸風電產業 ，目標是在2030年之前開發300億瓦的風電發電容量，足夠供應1,000萬戶家庭一年的用電量。

白宮指出，這項「去碳化」目標，每年將帶動風電業投資逾120億美元，並創造數萬個就業機會。能源部將透過貸款擔保計畫，對業者提供30億美元的融資。

能源部長格蘭霍姆表示，「設定離岸風電目標，證明我們承諾將利用美國的智慧及力量來投資我們的國家，提昇能源安全，並對抗氣候危機」。白宮氣候顧問麥卡錫表示，開發離岸風電將為美國創造大量、高薪的就業機會。

美國風電業近年來一直難以起飛，迄今只有兩處離岸風電場，發電容量只有4,200萬瓦；反觀歐洲，2020年底時已裝置的離岸風電容量達到1,240億瓦，因此拜登政府設法刺激業者大力開發，並將風電列入美國2035去碳計畫之中。

川普主政時，美國第一座商轉風電場麻州葡萄園場開發計畫的審查作業一直遭到延宕。拜登主政後，海洋能源管理局已經通過這項計畫的環境評估，並開始對紐約長島的南叉風電場開發計畫進行環評。29日第三項位於紐澤西州的海風計畫也展開審核程序；管理局計畫今年底前對另外10項開發計畫進行審核。

拜登本周將在匹茲堡宣布3兆美元能源及基礎建設計畫的細節，專家預料將對再生能源開發業提供進一步支持。