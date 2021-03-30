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抗白人至上主義 黑人與亞裔大團結

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
亞裔與非裔美國人走上街頭，共同對抗白人至上主義。（Photo by Victoria Pickering on flickr under CC2.0）
亞裔與非裔美國人走上街頭，共同對抗白人至上主義。（Photo by Victoria Pickering on flickr under CC2.0）

除非所有人都安全，否則我們自己也不會安全！美洲亞、非裔族群因一連串的暴力事件選擇聯手，放下族群中的歧見，走上街頭對抗白人至上主義；但學者提醒，抗議的最終目標應該是讓美國開始重視亞裔族群的移民史，否則亞特蘭大槍擊事件依舊會繼續上演。

暴力事件使亞、非聯手

在亞特蘭大槍擊事件及停止亞洲仇恨大遊行前，亞裔美國人與黑人就曾走上街頭，據《時代雜誌》報導，民眾組織了黑人與亞洲團結（Black & Asian Solidarity

），並以「消除白人至上主義」為核心目標，而槍擊事件後亞裔與非裔族群的同盟更加穩固。

Black Lives Matter官方曾於槍擊案後發表聲明，強調除了黑人之外，其他族群也應免於種族歧視，但一直以來亞裔與非裔族群社區彼此排斥，但隨著暴力事件增加，兩族群均認為，「除非所有有色人種都安全，否則我們是不安全的。」

亞、非裔走上街頭

路跑團體創始人兼社會運動者科菲於上周日組織5K的「黑人與亞洲團結（Black & Asian Solidarity）」路跑活動，並以「重新樹立跨文化忠誠的重要性」當作路跑的核心理念，該活動要求參與者全程配戴口罩，事後科菲在Instagram上估計，約有數千人參與了該次路跑。

當日稍晚，據《NowThis News》報導，曼哈頓唐人街舉行了另一場「終結仇恨集會」，集結了亞裔及非裔民眾，前總統候選人楊安澤及參議院多數黨領袖查克・舒默等政治人物均到場聲援。

亞裔不能被忽視

范德比爾特大學文理學院及神學院的教授邁克爾・埃里克・戴森在《華盛頓郵報》指出，雖然曾經有人宣傳「亞裔美國人奪走白人的工作」等言論，但美國社會的爭議絕大部分都圍繞著「黑白二進位制」展開，而亞裔族群始終只是「大事件嚇得子情節」。

戴森說，美國人已經充分理解到黑人在歷史中佔據的份量，卻始終忽視亞裔美國人的角色，並認為這樣的偏差就是造成亞特蘭大槍擊悲劇的原因，如果美國人持續忽視亞裔族群的角色，這樣的悲劇只會一再上演。

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亞裔 槍擊

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