遠距教學缺乏互動 不利兒童心理發展

學童長期遠距學習，對整體心理發展有負面影響。美國CDC研究顯示，疫情下兒童長期進行遠距教學，不但會因為太常看螢幕而損害視力，也會因為缺乏和同儕互動，導致以後不易融入社會，容易有孤獨、焦慮、不易調節情緒的狀況，因此呼籲學校和地方教育單位，一但疫情減緩，就該盡快開放校園實體上課。

缺少同儕互動

KMBC報導，由於疫情影響，校園被迫關閉，學童只能在家遠距上學，然而美國CDC最新研究報告顯示，學童若長期遠距教學，對於心理發展有不良影響，因此呼籲學校應在有適當的安全衛生措施後，盡快開放。

CDC針對1200多名5歲到12歲的學童家長進行調查，其中有近一半（45.7%）的家長表示，已經足足一年沒有回到實體課堂，僅有不到31%的人有去學校，另外23%的家長則表示，過去一年是線上和實體課程混合的教學模式。

調查顯示，與有上實體課的學童相比，在家遠距上課的學童情緒調節較差，加上體育活動以及和同儕互動減少，孩子在學習上明顯沒有活力，近一步影響到學業表現，嚴重者甚至身體健康狀況也受到影響。

加重父母負擔

Study Finds報導，CDC研究人員表示，遠距教學不只影響孩童情緒，父母的壓力也會對孩子產生負面效果。根據調查結果，有十分之四的父母在疫情中失業，其中26.6%的父母也對工作穩定度感到擔憂。當整體家庭環境不好，學童的學習效果也會大打折扣。

CDC建議各地方教育單位和學校，一但疫苗接種順利，並且有完善的衛生和安全措施後，應盡快讓孩子回到校園，畢竟在兒童學習歷程中，和他人互動才有助於心理發展，也能減輕父母的負擔，專心工作。

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