Nike又中槍？美饒舌歌手推「人血撒旦鞋」引眾怒

Nike繼新疆棉風暴後，近日又爆出爭議，美國饒舌歌手小納斯X（Lil Nas X）29日與紐約創意品牌MSCHF合作，發布一款以「Nike Air Max 97」改造的「撒旦鞋」（Satan Shoes），每隻鞋中都有一個代表魔鬼的五芒星和一滴人血，並限量666雙，在網路上掀起撻伐聲浪，逼得Nike急忙澄清，並一舉告上法院。

據報導，這雙「撒旦鞋」起價為1018美元（約台幣30623元），每隻鞋的氣囊中，含有「60毫升紅墨水和1滴人血」，鞋身上更附上倒十字架、五芒星和「路加福音10:18」（Luke 10:18）的字樣。

這雙鞋於29日發售、限量666雙，更在不到一分鐘內就賣光。MSCHF公司表示，用來改造的Nike Air Max 97是從市場獨立採購、與Nike無關，而人血來源是由該公司會員捐贈，強調「我們樂於為藝術犧牲」。

對此，Nike指出這雙鞋的販售侵權，並在聲明中強調，與小納斯X及MSCHF沒有合作關係，也沒參與這雙「撒旦鞋」的設計、製造，同時也不會為它背書，以免形成「錯誤聯想」。

Nike隨後也向地方法院提交文件，強調公司不批准或授權「撒旦鞋」的製作與販售。

MSCHF先前也曾推出號稱把約旦河聖水灌進Nike Air Max透明氣墊的「耶穌鞋」（Jesus Shoe），強調鞋子都有經過牧師的祝褔加持，一雙要價1450美元（約台幣41401元）。

推特連結：https://twitter.com/saint/status/1375532655551389696?s=20