拜登推翻前朝環保政策 環團表肯定

願意給予新政府時間改善環境保護政策。美國總統拜登近日將公布達成巴黎氣候協議減碳目標，同時也將研擬啟動被上任總統川普擱置的多項環保法案，可望對於氣候規定態度將轉趨嚴格。對此，環團都表示，願意樂觀看待新政府在環保的企圖心。

據《國會山報》報導，拜登自上任後便透過多項行政命令開始推翻前朝政府的環境政策，除了重回巴黎氣候協議外，美國官員也表示，將在今年地球日提出修訂美國達成減碳的國家計畫，拜登也預計在2025年時減碳水準要從歐巴馬時期的26%提升到28%。

美國政府並計劃提高二氧化碳、甲烷和一氧化二氮排放的社會成本。除此之外，內政部還將重新審查川普任內下令減少保護範圍與開放商業捕魚的3座保護區。

美國自然資源守護委員會代表史塔拉葉則指出，希望拜登政府能在2030年時將減碳程度提高到至少5成。她表示，「要達到如此在經濟上得需要非常強的與企圖心的政策，其中成功的政策應包括各種標準與規範。」

拜登政府也列出數十條川普時期實施的環境法規，包括管理空氣品質標準、水污染與溫室氣體排放法規，同時推翻川普時期對於《遷徙鳥類條約》法案的修訂，後者移除企業因意外或非故意殺死鳥類的處罰。

《路透社》報導，在川普時期，美國環保署的氣候變遷資訊已被下架，但日前相關資訊又重新出現在官網上，對此，新任署長黎根表示，「氣候實際資訊回到了原本應該的地方。有鑑於該危機的急迫性，美國人獲得相關資訊與資源是很重要的。」

專門監測美國聯邦政府環境機構網頁的環境數據與治理中心指出，在2016至 2020年川普任內，旗下政府網頁提到氣候變遷字眼減少了近4成。

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