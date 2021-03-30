夫妻拿畢生積蓄買房 前屋主鑽法律漏洞一年後還不肯交屋

美國加州電視台Fox 11報導，當地一對夫妻崔西（Tracie Albert）及邁爾斯（Myles Albert）去年一月在加州買了一間配有4個臥室的獨棟房，沒想到前屋主竟鑽了「驅逐暫停令」（Eviction Moratorium）的法律漏洞，至今都不肯交屋給他們。

這對夫妻的房仲泰勒（Chris Taylor）表示前屋主當時想立即脫手房子：「他在週日打電話給我說希望兩週內賣出56萬（約合新台幣1598萬元）的房子。除非買主是付現的，否則通常沒辦法在這麼短時間內搞定。」

邁爾斯回想他們盡全力籌到這筆錢：「我們畢生的積蓄，再加上借款，拼拼湊湊才達到這個目標。」

夫妻倆在履約保證期間發現房子有30,000美元（約合新台幣85萬元）的欠稅不動產留置權，延誤了交屋流程，最後夫妻在政府頒布封城及採取其他措施（包括禁止驅逐）前幾週完成交易，但前屋主仍在法令規定下主張自己可以不搬離住處。加州日前將驅逐令延期至2021年6月30日，讓這對夫婦和房仲束手無策。

律師布洛克（Dennis Block）透露光是過去一年，他們就處理至少7宗類似的案件，提醒人們在買房時如果發現任何危險信號一定要格外謹慎。強調這對夫妻遭遇的不幸可能會發生在任何人身上：「拒絕搬離不動產的人不是房客，而是前屋主，他享受轉到他戶頭裡的錢，又鑽法律漏洞不搬出不屬於自己的房子。」

這對夫妻申請了驅逐房客令，但受限於加州的驅逐暫停令，此案被擱置。

崔西提到自己曾試著到草坪上澆水，前屋主衝出來破壞她的灑水噴頭跟電線：「棕櫚樹都快死了，原本一切很美，現在都快毀了。」

邁爾斯則絕望指出他們多次尋求法律途徑，但律師告知如果在其他州就不會發生這種問題，「但因為加州法律是這樣規定，即使我們想幫你也無能為力。」