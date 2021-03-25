美再發生槍擊案 牧師憂：社會病了

社會生病了，需要上帝的憐憫。美國科羅拉多州波德本週一發生重大槍擊命案，兇手持槍到一間超市掃射，結果不幸奪走10條人命，事後當地教會不只提供資源協助，許多牧師認為世界已經生病，需要信仰陪伴民眾度過。

據《基督教郵報》報導，在金蘇柏（King Soopers）超市發生槍擊命案後，波德基督復臨安息日會牧師派德森立即透過臉書提出禱告並宣布，禱告團隊與牧師已經預備好隨時提供協助。他並指出，「上帝，這世上有病，在這個困難時刻請給我們力量。」

波德西景教會牧師賈西亞也表示，「我為失去十個人的生命而感到悲痛，其中包括一名警官。面對這起發生在店家的事需要很多時間消化，因為那是我們多年來經常去的地方。」

基督教牧師葛福臨也透過社群媒體表示哀悼，並呼籲信徒一起為受害者家屬禱告。支持槍枝管制的申克牧師也指出，「在美國，雜貨店發生槍擊事件不能成為常態，買個雞蛋也不應該變成有危險的事。我們為受害者、他們親人與遭受創傷的社區禱告，但我們也必須有所行動，防止這些令人髮指的事件發生。」

本週二警方已確認10名受害者身分，其中包括第一位趕赴現場的警察，兇手則是21歲的男子，但行凶動機仍不明。波德檢察長道格堤表示，「我保證會伸張正義並盡全力讓正義伸張。」

《NBC新聞》報導，事發之後，居住在波德的治療師曼森雖然對未知感到害怕，但她認為，槍擊案在哪裡都會發生，離開並不會解決問題。她表示，「我會擔心，但事實上發生這種事不是第一次了。」

過去科羅拉多州確實發生許多重大槍擊命案，包括1999年哥倫拜恩高中槍擊案奪走15人性命，2012年奧羅拉市一處電影院也發生槍擊事件，導致12人死亡與多人受傷。

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