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美社會安全網 大幅擴張

經濟日報 / 編譯任中原／綜合外電

作為美國1.9兆美元刺激方案的一環，美國將在今年下半年展開歷來首見的全國子女補助實驗。專家指出，這將是美國自1935年為年長者推出社會安全福利金以來，最大幅度地擴張社會安全網規模。

根據美國政府正在執行的「美國救援計畫」，當局從7月起將首次以現金補助育有子女的家庭，且不設定給付資格，有6歲以下子女的家庭，每位子女每月可領300美元，6-18歲子女可領250美元，現金直接撥給父母，直到今年底。

哥倫比亞大學研究人員估計，這項津貼將使美國貧窮孩童的人數減少近一半；據估計，全美約有2,700萬孩童未能獲得全額的社會福利。在所有已開發國家中，幾乎只有美國政府未對家庭子女提供直接給付，因此美國貧窮孩童比率偏高。但在這項試行措施之下，美國便能追上其他富裕國家。

美國福利制度的基本理念是父母必須工作，而非政府直接提供協助，因此核心措施是父母扶養每一名子女可享有應稅所得扣除額2,000美元，今年因肺炎疫情而提高扣除額到每人3,000-3,600美元。

拜登紓困計畫中，子女補貼措施只限今年，但一些民主黨人士表示有意使這項措施成為永久性。

反對者擔心，這項措施將影響父母的工作意願，其他人士則關心這項措施的成本，估計一年約需1,200億美元。贊成者則認為，這項政策的價值遠大於給付本身，強調有研究顯示子女若在所得較高的家庭中成長，將會更健康、得到更好的教育，長大後薪資會較高，從而促進經濟成長。

哥倫比亞 疫情

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