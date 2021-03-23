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不堪染疫後遺症 Texas Roadhouse牛排館創辦人自殺身亡

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
Texas Roadhouse牛排館創立於1993年，第一家店設立於肯塔基州的路易維爾，如今分店共計610間，版圖擴展至全美49個州以及海外十餘國，包括台灣。美聯社
Texas Roadhouse牛排館創立於1993年，第一家店設立於肯塔基州的路易維爾，如今分店共計610間，版圖擴展至全美49個州以及海外十餘國，包括台灣。美聯社

知名連鎖牛排館「Texas Roadhouse」執行長、創辦人之一的泰勒（Kent Taylor）因深受新冠病毒所苦，於日前自殺，享壽65歲。

據Texas Roadhouse發表的聲明指出，泰勒雖然與新冠病毒力戰，但嚴重耳鳴等後遺症近日惡化，達到無法忍受的地步，最終於18日自殺身亡。

泰勒家族也發布聲明指出，泰勒常說Texas Roadhouse牛排館不過是一間「剛好在賣牛排」的公司，重點應該是「人」，而他留下最寶貴的資產就是打造了一間以人為本的企業，並強調「在過去28年間，他改變成千上萬位員工和顧客的生命軌跡，此外也致力於慈善事業、成立基金會幫助深受耳鳴之苦的退役軍人」。

泰勒本身在公司有多重角色，除了是董事長之外，也是行政總主廚。去年春天，泰勒更因捐出所有薪水給新冠病毒第一線抗疫人員而躍上新聞版面。

Texas Roadhouse牛排館創立於1993年，第一家店設立於肯塔基州（Kentucky）的路易維爾（Louisville），如今分店共計610間，版圖擴展至全美49個州以及海外十餘國，包括台灣。

泰勒的父母還在世，他有三個孩子和五名孫子，Texas Roadhouse牛排館發言人杜斯特（Travis Doster）表示，本周將舉行私人哀悼會並辭謝各界親赴哀悼的好意。

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知名連鎖牛排館「Texas Roadhouse」執行長、創辦人之一的泰勒因深受新冠病毒所苦，於日前自殺，享壽65歲。美聯社
知名連鎖牛排館「Texas Roadhouse」執行長、創辦人之一的泰勒因深受新冠病毒所苦，於日前自殺，享壽65歲。美聯社

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