美中阿拉斯加互嗆後再度交鋒 各懷鬼胎

美國氣候特使柯瑞和中國大陸氣候變化事務特別代表解振華23日將參加一場關於氣候變遷的視訊會議，這是美中上周在阿拉斯加州針鋒相對以來，雙方高層首次同時出席會議。拜登政府和大陸多方面競爭但在氣候問題合作策略是否可行，將有初步結果。

這場「氣候變遷部長級會議」由大陸主辦，歐洲、加拿大等數十國部長與會。會議形式是2017年美國川普政府退出巴黎氣候協定後，由大陸、歐盟、加拿大共同制定，參加者都是主要碳排放國。

消息人士說，柯瑞決定參加這場會議，目的是顯示美國已重回氣候問題談判桌。拜登就任以來，柯瑞和解振華已私下多次溝通，協商建立有關氣候問題的溝通機制，而23日的會議是兩人首次參加正式會議。

華爾街日報報導，美國政壇要求拜登堅守競選承諾，對大陸保持強硬。共和黨國會議員和國安體系鷹派擔心，大陸可能利用柯瑞與氣候談判分化拜登政府。

今年1月，共和黨聯邦參議員羅姆尼在國會任命聽證會上，告訴國務卿被提名人布林肯：「希望你永遠不會為了取得氣候議題上的優勢好讓柯瑞大肆宣傳，而在對中策略上讓步。」當時布林肯用力搖頭表示同意。

環保團體綠色和平駐北京資深政策顧問李碩說，大陸決策者同樣擔心，美國將藉由氣候方面的合作，換取大陸在其他方面讓步。

柯瑞曾在1月的記者會上說，美國在氣候議題上與大陸合作「是非常重要的特例」，不會拿其他方面來交換。知情人士說，柯瑞所作所為都與美國國安團隊協調過。

美國和大陸都曾展現出，想在11月聯合國氣候會議前設定宏大目標的企圖心。拜登料將在4月22日全球環境峰會前宣布美國新設定的氣候目標。大陸官方則提議在峰會場邊舉辦大陸國家主席習近平與拜登的視訊會議。