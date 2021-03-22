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畢典區分種族 哥倫比亞大學挨轟

台灣醒報 / 記者莊瑞萌╱台北報導
外界批評依種族辦畢業典禮，等於深化各自的不同。(Photo by RMIT University Aviation Photographyon Flickerunder Creative Commons license)
外界批評依種族辦畢業典禮，等於深化各自的不同。(Photo by RMIT University Aviation Photographyon Flickerunder Creative Commons license)

包容淪為口號，反而更加隔離不同文化！美國哥倫比亞大學日前公布，今年畢業典禮將新增線上畢業典禮模式並區分成不同種族與收入等6種多元典禮，希望藉此表達尊重多元的精神。但對此，當地研究機構學者認為學校作法是在走回頭路，反而更加深不同文化的隔閡。

據《基督教廣播網》報導，哥倫比亞大學在官網上指出，為了推崇多元文化主義，該校今年度畢業典禮除了全校共同參與形式之外，還另外舉辦具備區別性的畢業典禮，包括拉丁裔、亞洲裔、低收入戶家庭學生、原住民以及支持同志的畢業典禮。對此，社會正義中心研究人員穆羅基抨擊學校作法，並認為這是在走回頭路。

2019年，美國全國學者協會調查過173所學校，發現有76間學校曾依膚色舉辦畢業典禮，其中還包括哈佛大學、史丹佛大學與加州大學洛杉磯分校等多所名校。該機構代表皮爾表示，「學校以黑人、拉丁裔或亞洲人來對待學生，如此將深化不會休止的不平等與種族之間的衝突。」

《I Love The Upper West Side網站》報導，今年該校區別性典禮預計在4月中旬後舉行，不過，消息一出立即遭到批評，認為此舉只會隔離學生。

對此，哥倫比亞大學則在推特上澄清指出，「上述多元文化畢業典禮只是提供多餘選擇，並非取代全校性的畢業典禮，而且多數典禮都是由學生及校友發起。」

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畢業典禮

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