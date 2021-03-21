川普秋後算帳 共和黨期中大選堪憂

川普選後在忙什麼？他忙於抨擊反川人士，特別緊咬同屬共和黨的「叛將」，先是針對投票彈劾他的共和黨叛徒，更要求黨內運用他的肖像籌措競選資金得經由自己同意，他也鼓勵挺川派將資金投往他的政治行動委員會（Pac），這讓共和黨擔心明年期中選戰能否眾志成城？

追殺共和黨叛徒

川普在上個月的二次彈劾案落幕後，堆積已久的不滿持續爆發，連連針對反川人士回擊，特別是大打同屬共和黨的反川派。根據《衛報》整理報導，川普先是內鬥黨內領袖之一的麥康奈爾，隨後又在上個月底的保守派會議（CPAC）一一點名，諷刺17名投票彈劾、反川的共和黨員（7名參議員倒戈、10名眾議員投彈劾），並建議免職這群同黨友軍。

隨後更採取直接行動，日前川普前助手米勒打算挑戰岡薩雷斯的共和黨國會眾議員席位，川普大張旗鼓推文支持米勒，大讚米勒擁有自己百分百的認可與支持，如此直接的推崇在黨內選戰並不常見，原因是岡薩雷斯正好就是投彈劾案的那10位共和黨眾議員之一，川普記仇的政治舉措表露無遺，並表明會追殺「不忠心」的共和黨同仁到底。

個人價值高於黨意？

同時，為了備戰明年的期中國會選舉，共和黨得籌措競選資金，作為共和黨的一員、還是吸金能力特別高的川普自然會成為宣傳焦點，川普也懂得利用這項優勢，雖然嘴上說「自己致力於」配合共和黨，但他也聲明，任何想使用他的名字或肖像進行政治募款的人，都得經由自己批准，同時，川普還鼓吹自己的支持者把資金捐往拯救美國PAC的委員會，該委員會是川普團隊自由使用的，目前已有超過8千萬美元的競選存款。

最令人擔憂的是，適逢備戰2022年國會期中選舉，對共和黨來說是關鍵一戰（民主黨目前完全執政參眾2議院），作為剛代表共和黨輸掉總統大戰的川普，竟然運用黨內需要團結時發展個人力量，恐不利明年選戰。

共和黨獲歷史背書

不過，據《DW新聞網》報導，前川普競選顧問金斯頓就說，按照往年歷史（如布希、川普、歐巴馬、柯林頓政權等），輸掉政權的政黨都將奪回國會，而共和黨究竟是誰的黨也不重要，川普是其中活躍的領袖之一，他也是特別的存在，共和黨大於川普，但媒體卻無法勝於川普，擁有川普在選戰有不小的優勢。

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