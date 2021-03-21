新冠疫苗效力漸顯 美重啟楓糖季活動

美國楓糖季慶祝活動重啟！去年受新冠疫情影響，美國東北部歷史悠久的傳統楓糖季慶祝活動多數被迫取消或延期，今年在有適當的防疫措施，和疫苗接種下，儘管縮小了活動規模，但部分楓糖生產商決重新恢復楓糖季慶祝活動。

楓糖季慶祝活動是美國東北部歷史悠久的傳統，該慶祝活動通常在每年3月份舉辦，各農場會早早準備好品嘗樣品、安排好參觀體驗行程以及製作楓糖的各種展示，迎接遊客的到來。

生產商重啟活動

根據《美聯社》報導，去年受新冠疫情影響，美國東北部歷史悠久的傳統——楓糖季慶祝活動在某些州被迫取消或延期，今年在有適當的防疫措施下，部分楓糖生產商重新恢復楓糖季慶祝活動。

今年的楓糖週末慶祝活動，麻薩諸塞州、康乃狄克州於3月20日、21日舉行，緬因州則會在採取防疫措施下，於3月27日、28日舉行。緬因州去年的楓糖慶祝活動受新冠疫情衝擊而延期，讓許多楓糖生產商非常失望，因為慶祝活動賺取的收入，占某一些生產商全年銷售額的50%。

活動規模縮減

緬因州梅利菲爾德農場的喬•安•梅利菲爾德說：「去年損失慘重。」楓糖季慶祝活動通常占該農場的全年銷售額的75%，除了販售楓糖漿外，還包括堅果、糖果等增值產品。她補充說，今年慶祝活動已縮減規模，免費贈送的楓糖冰淇淋、煎餅早餐及工匠展示楓糖製作過程都已取消。

《EIN News》報導也提到，身為美國楓糖產量第2的紐約州，雖然今年的楓糖季慶祝活動沒有像傳統上在州內正式舉行，但仍有許多農場在防疫措施下舉辦露天活動，並提供線上購買楓糖產品或路邊提貨服務的機會。

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