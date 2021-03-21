美國大學「狼師」性侵兩中國留學生 校方被指掩蓋事件遭索償

美國伊利諾伊大學厄巴納香檳分校（University of Illinois at Urbana-Champaign）2名中國籍女舊生1月控告校方，指大學忽視她們的指控，沒及時與恰當的調查教授性侵和剝削她們的行為。兩名女生的代表律師稱，校方職員嘗試令有關方面噤聲，以及嘗試阻止事件曝光。

全國公共廣播電台（NPR）2月25日報導，根據訴訟大綱，這次訴訟為2名舊生於2019年9月對前教授徐剛（Gary Gang Xu，音譯）提出的訴訟的一部分，她們指控大學未能及時並以適當方式調查性騷擾及襲擊指控。她們向大學董事會索償約1170萬美元（約新台幣3億3219萬元）的精神損失費、未付的薪資及律師費。

WICS電視台2月17日引述訴訟內容指，舊生孫行健（Xingjian Sun，音譯）稱她曾被徐剛性侵、暴力攻擊及威脅。舊生趙幸（Xing Zhao，音譯）指，她曾遭徐剛騷擾、企圖襲擊及威脅對她使用暴力。

WICS是附屬於美國廣播公司（ABC）獲批在伊利諾伊州斯普林菲爾德市（Springfield）營運的電視台。NPR引述法庭紀錄稱，孫行健指徐剛嘗試開車撞向她，於是在2015年8月向法庭申請保護令。

NPR稱，徐剛2016年1月至2018年8月停職期間，仍獲發85446美元（約新台幣242萬6074元）的年薪。校方2017年向他發放1萬美元（約新台幣28萬元）獎金，作為保密協議的一部分。在協議項下，徐剛承諾就協議詳情保密。

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文章授權轉載自《香港01》