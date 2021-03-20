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華裔老婦遇襲後身心受創！孫子網募醫藥費獲捐逾兩千萬

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
美國加州舊金山居民謝曉珍（音譯）17日無端遇襲，雖然她抄起的路旁木板把行兇的白人男子簡金斯（左）到打送醫，但孫子透露事件仍在她內心留下陰霾。圖／NextShark
美國加州舊金山居民謝曉珍（音譯）17日無端遇襲，雖然她抄起的路旁木板把行兇的白人男子簡金斯（左）到打送醫，但孫子透露事件仍在她內心留下陰霾。圖／NextShark

美國加州舊金山17日發生一位華裔老婦人突遭襲擊，但她隨即用路旁抄起的木板暴打行兇男子，打到對方被送醫治療。雖然老婦的英勇之舉獲得讚揚，但她的孫子也透露事件導致祖母身心都嚴重受創，害怕到不敢步出家門。

這位華裔老婦人是76歲的謝曉珍（Xiao Zhen Xie，音譯），孫子約翰．陳（John Chen）在籌款網站寫道，他對奶奶的勇敢感到驚訝，但她手腕腫起、雙眼瘀青，一隻眼還不停流血，「她遭受無端攻擊挺身抵抗，但她的心理、生理與情緒都受到嚴重影響，現在害怕出門，這起創傷事件讓她患上PTSD（創傷後壓力症候群）」。

約翰．陳表示，祖母戰勝過癌症，也患有10多年的糖尿病，雖然保險能覆蓋基本費用，但還有許多醫療支出，她自己一個人付不出來，因此跟廣大網友求助。

根據約翰．陳更新近況，謝曉珍狀況已有改善，但暈眩還是很嚴重，只能吃稀飯。雖然眼睛不再流那麼多血，但還沒有完全止住，也還無法睜開。他更表示，謝曉珍仍受到PTSD影響，一聽到襲擊事件，情緒會變得非常激動，還會開始哭，家人必須不斷安撫。

約翰．陳目標是募得5萬美元，但網友反應熱烈，至台北時間20下午已募得快80萬美元（約台幣2270萬），他在更新近況中感謝大家伸援，收到的錢都會用於支付醫療費用。還指謝曉珍用粵語表示，希望年輕一代的亞裔美國人都能為彼此挺身與捍衛長者。

舊金山當地媒體報導，襲擊謝曉珍的39歲白人男子簡金斯（Steven Jenkins）當天稍早還襲擊一位83歲亞裔長者，被控兩項傷害罪，經法官裁示不准交保。

定居美國舊金山26年的謝曉珍（音譯）17日早上無端遭到襲擊，現在患上PTSD，不敢步出家門。畫面翻攝：PEOPLE.com
定居美國舊金山26年的謝曉珍（音譯）17日早上無端遭到襲擊，現在患上PTSD，不敢步出家門。畫面翻攝：PEOPLE.com

舊金山 亞裔

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