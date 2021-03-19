拜登憑三優勢 上任百日內達成寧靜革命

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
美國總統拜登本月簽署1.9兆美元疫情紓困法案，是上任來第一場重大立法勝利。路透
美國總統拜登本月簽署1.9兆美元疫情紓困法案，是上任來第一場重大立法勝利。路透

從卡特、柯林頓到歐巴馬，近代美國總統剛上任時往往手忙腳亂，一事無成，約莫需要至少兩年才穩住陣腳。但現任總統拜登1月上台以來已達成多項成就，包括只花58天就兌現百日內讓1億人施打新冠疫苗的諾言，還通過1.9兆美元紓困方案，成為記憶所及「生產力」最強的美國新手總統。怎麼辦到的？

金融時報首席評論員暨專欄作家盧斯（Edward Luce）認為，拜登憑藉以下三大優勢，讓他上任初期靜悄悄地促成一場寧靜革命。

一，時運並濟

擔任新職最佳的致勝之道，就是接替表現差的人。拜登在抗疫不力的川普之後接掌白宮，時值美國新冠肺炎疫情觸頂且疫苗到位之時，收割了川普推動「疫苗神速行動」（Operation Warp Speed）的成果，讓拜登有千載難逢的機會展現公共服務的強大力量。若疫情在春夏之交平息，隨之而來的經濟榮景將賦予拜登一個跳板，大展施政抱負。

二，經驗老練

拜登任參議員和副總統資歷合計44年，練就沉穩政治手腕。主要閣員也個個經驗豐富，對新職駕輕就熟。財政部長葉倫曾任聯準會（Fed）主席和柯林頓的經濟顧問委員會（CEA）主席，可說沒人比她更有資格掌財政部。白宮幕僚長克萊恩之前已擔任過兩位副總統的幕僚長，並曾領導美國因應伊波拉疫情。結果便是悄悄轉變美國政治基調，不像川普胡言亂語打臉自己的抗疫專家，也未如歐巴馬演講口若懸河但做到的卻很少。

三，知人善任

媒體抱怨拜登預定下周舉行的上任首場記者會拖太久，但其他人似乎不在意。拜登把白宮許多對外溝通和日常決定交由部屬執行。相較於大多數前任美國總統，拜登顯得較不以自我為中心。一流政治家念茲在茲的是如何把國家治理好，而不是費盡心思經營個人品牌。單憑這點，拜登就與川普、歐巴馬很不一樣。

於是，幸運加上經驗，讓拜登上任之初大致一帆風順，平靜度過。儘管他日後免不了遭遇難關甚至把事情搞砸，但至少目前為止，他以行動證明治理美國不需超級明星。不扮演那種角色，反倒可省下寶貴時間完成很多事。

拜登 川普 新冠疫苗

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