曾發歧視亞裔推文 非裔女記者當不成Teen Vogue總編

美國青少年時尚雜誌「Teen Vogue」3月初宣布聘請非裔女記者麥卡蒙德（Alexi McCammond）為總編輯，但她過去曾發推文歧視亞裔與同志的黑歷史又被挖出來，引發編輯部與外界強烈反彈，眼見兩度道歉都無法平息爭議，麥卡蒙德18日宣布，跟「Teen Vogue」出版商康泰納仕（Condé Nast）分道揚鑣。

今年27歲的麥卡蒙德曾為NBC、MSNBC與Axios等新聞媒體效力，2019年首度被挖出她曾發出反亞裔推文，包括「正Google怎樣不會帶著亞洲腫泡眼醒來…」、「化學滿分10分只給我2分，把我的答案全抹掉還不解釋我錯在哪…蠢亞裔助教多謝齁，你超棒的」、「又被亞裔超過了，#有什麼稀奇的」等。

此外，麥卡蒙德跟其他網友互發推文時，曾使用冒犯同志族群的「Homo」，稱一位網友「好甲」（so gay），轉推美國職棒大聯盟一位裁判出櫃新聞時，更留言「這哪有新聞價值？就沒有嘛」。

麥卡蒙德當時立刻道歉，但「Teen Vogue」決定聘她為第三位非裔總編輯後，飲食網站「The Infatuation」編輯主管黛安．徐（Diane Tsui）上IG把事情再次挖出來，直指「這一再表明新聞守門人的多元化只是打嘴砲，他們不相信反種族歧視政策能夠且應該納入亞裔美國人」。

「Teen Vogue」以青少年時尚起家，近年以旗幟鮮明的反種族歧視與女性主義新聞而聲名雀起，2016年更狂轟前總統川普「精神虐待美國」。編輯部超過20位工作人員發布公開信，認為麥卡蒙德獲聘將威脅刊物的核心價值。

麥卡蒙德在推特發布的辭職聲明指出，這些過去的推文已掩蓋她的努力成果，也承認她不應該發那些推文，並為此負起全部的責任。麥卡蒙德沒有宣布接下來的去處，但表明有機會希望重回新聞記者的行列。