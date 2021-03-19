舊金山老婦人無端遇襲 抄木板把行兇男子暴打到送醫

美國近日屢傳亞太裔民眾莫名遭到暴力襲擊，舊金山17日也發生一位正在等紅綠燈的70歲華裔老婦人突遭另一名39歲男子擊中眼睛，但她直接抄起一個木板，反過來把男子暴打到必須躺上擔架送醫，警方則朝加重攻擊事件方向偵辦。

這起事件發生在當天早上10時半左右，目擊者証稱看到老婦人暴打行兇男子。從剛好晨跑路過的KPIX體育主任歐唐諾（Dennis O’Donnell）拍攝影像可見，這位老婦人一側臉龐受傷，一隻眼變成黑眼圈，正拿著冰袋冰敷。行兇男子已被上銬，還被束帶綁在擔架上，嘴巴附近滿是鮮血，一臉茫然地看著老婦人。

據指老婦人一邊抽泣，卻又同時朝行兇男子揮著木板與罵罵咧咧，更用粵語斥責行兇男子，「你這沒出息的（Bum），你為什麼攻擊我？」。隨後，她又舉起自衛用棍棒，聲稱自己正靠在燈桿上，男子卻無緣無故攻擊她。老婦人還對圍觀群眾反覆說，「這沒出息的，他打我」。

歐唐諾表示，他看到一個男人躺在擔架上，一位挫折又生氣的婦人手上正拿著棍棒，堅稱她被打了，但是當場反擊，「就我所見，她跟擔架上的男人帳還沒算完，員警正拉著她」。

警方向未公布行兇動機，也不清楚族裔是否有關，但當天稍早另有一名83歲亞裔男子遇襲，警方認為行兇男子可能也涉及此事，正持續調查是否涉及歧視。

老婦人隨後也走了一趟醫院，KPIX獨家查到她是定居舊金山26年的謝曉珍（Xiao Zhen Xie，音譯），負責翻譯的女兒李冬梅（Dong-Mei Li，音譯）告訴記者，自己的母親受到很大的驚嚇，感到很受傷、很害怕，眼睛還在持續流血，什麼東西都看不到，但當下的本能促使她挺身反擊。