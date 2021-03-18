川普特赦殺人不代表你無辜！ 美陸軍前少校討勳章遭拒

美國陸軍綠扁帽部隊前少校高斯坦（Mathew Golsteyn）被控2010年在阿富汗犯下謀殺罪，經前總統川普赦免後，向陸軍要求發回他的傑出服役十字勳章與特種部隊臂章。今日美國報17日率先披露，陸軍已回絕高斯坦的申訴。

根據報導，高斯坦當時殺死一名偵訊後獲准釋放的炸彈客嫌犯，在中情局就職面試時承認此事，陸軍調查後指控他謀殺，懲戒函至今仍留在他的檔案內。但高斯坦與另外2名同樣被控犯下戰爭罪的前軍人獲得保守派媒體擁護，讓川普破例發布特赦，後續的軍事審判也隨之取消。

根據報導，高斯坦想討回的傑出服役十字勳章僅次於國會榮譽勳章，象徵軍人在戰鬥做作出極英勇行為，特種部隊臂章則象徵他是精英小組的服役成員。

高斯坦2019年12月遞出申請，陸軍隔年6月決定駁回，理由是他獲得川普赦免，紀錄沒有消除。回函指出，「總統特赦是原諒的象徵」，但「不表明無辜」。

陸軍並未於川普在任的最後幾個月公布此一決定，直到研究人員取得相關文件，並分享給今日美國報後，才讓這起事件曝光。