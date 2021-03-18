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川普特赦殺人不代表你無辜！ 美陸軍前少校討勳章遭拒

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
被控2010年在阿富汗犯下謀殺罪的美國陸軍綠扁帽部隊前少校高斯坦服役時影像。高斯坦事後獲前總統川普赦免，但陸軍拒絕發回他的傑出服役十字勳章與特種部隊臂章。畫面翻攝：YouTube/Fox News
被控2010年在阿富汗犯下謀殺罪的美國陸軍綠扁帽部隊前少校高斯坦服役時影像。高斯坦事後獲前總統川普赦免，但陸軍拒絕發回他的傑出服役十字勳章與特種部隊臂章。畫面翻攝：YouTube/Fox News

美國陸軍綠扁帽部隊前少校高斯坦（Mathew Golsteyn）被控2010年在阿富汗犯下謀殺罪，經前總統川普赦免後，向陸軍要求發回他的傑出服役十字勳章與特種部隊臂章。今日美國報17日率先披露，陸軍已回絕高斯坦的申訴。

根據報導，高斯坦當時殺死一名偵訊後獲准釋放的炸彈客嫌犯，在中情局就職面試時承認此事，陸軍調查後指控他謀殺，懲戒函至今仍留在他的檔案內。但高斯坦與另外2名同樣被控犯下戰爭罪的前軍人獲得保守派媒體擁護，讓川普破例發布特赦，後續的軍事審判也隨之取消。

根據報導，高斯坦想討回的傑出服役十字勳章僅次於國會榮譽勳章，象徵軍人在戰鬥做作出極英勇行為，特種部隊臂章則象徵他是精英小組的服役成員。

高斯坦2019年12月遞出申請，陸軍隔年6月決定駁回，理由是他獲得川普赦免，紀錄沒有消除。回函指出，「總統特赦是原諒的象徵」，但「不表明無辜」。

陸軍並未於川普在任的最後幾個月公布此一決定，直到研究人員取得相關文件，並分享給今日美國報後，才讓這起事件曝光。

陸軍 川普 特赦

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