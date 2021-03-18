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猶他州打擊色情片 立法強迫手機預裝自動封鎖插件

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
美國加州洛杉磯一名學童正在學習中心使用平板線上上課，攝於2月17日。法新社
美國加州洛杉磯一名學童正在學習中心使用平板線上上課，攝於2月17日。法新社

美國猶他州議會近日通過反色情片新法，將要求該州出售的所有手機與平板都要安裝自動封鎖插件，只要州長考克斯（Spencer Cox）簽字批准，猶他州將成為全美第一個強制行動裝置安裝插件的州。

國會山莊報（The Hill）報導，這一個法案生效隔年1月1日開始，在猶他州賣出的每一部手機與平板都應預裝能夠「封鎖有害未成年人素材」的內容插件，成年人可在同意後關閉，違法的製造商則可能被處以10至500美元的罰緩，半數會轉給州立犯罪被害人賠償基金。

據報早在草案提出時，製造商與零售業者就表達異議，直指他們沒辦法只為單單一個州就先安裝插件，因此法案的一個條款規定，就算考克斯州長簽字，也還要等到其他五個州制訂類似法律之後，法案才會正式生效。

支持者認為，這一個法案是幫助家長不讓小孩看到不宜內容的關鍵一步，特別是越來越多小孩擁有自己的行動裝置，在新冠肺炎疫情期間也被迫花更多時間上網。反對者則主張法案違憲，還會侵害言論自由。

猶他州的6成州民是摩門教徒，民風向來保守，將刺激性主流雜誌與內衣目錄當成有傷風化。摩門教會領袖與州議員長期反對色情片，曾強制印刷與網路色情影像加上警告標誌，並宣告色情片是公衛危機。

考克斯必須在25日前簽字或否決，但他遲遲沒有公開表明傾向。發言人只透過電郵表示，考克斯將在這段期間謹慎思索。

新冠肺炎 未成年 疫情

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