中國高層傳將力促美撤回川普政策 包含華為、中芯禁令

美中外交高層會談18日將在阿拉斯加登場，將是美國總統拜登上任以來，兩國高層官員首度會面。知情人士透露，北京計劃要求美國撤回川普任期內針對中國採取的許多措施，包括對華為和中芯國際的銷售禁令。

這次會議將由美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan），與中國中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與中國外交部長王毅進行會談。

華爾街日報報導，這場會議讓美、中有機會重新設定兩國關係。美國官員表示，這次會議是美國對中國大陸在削弱香港自由、中南海軍事擴張、對美盟國經濟壓力、侵害智產權與資安入侵等做法表達不滿的一個管道。美國還計劃提出兩國能在氣候變遷、全球公衛等議題上進行合作。

然而，中國大陸設定的議題，卻和美國幾乎沒有重疊，這也代表兩國之間差距甚大，要修復關係有困難度。

消息人士說，楊潔篪和王毅計劃敦促美方官員，取消川普政府對中國大陸實體和個人實施的制裁與限制措施。此外，中方還計劃提議讓兩國恢復定期舉行的高層會議，並且讓中國國家主席習近平和拜登在4月舉行視訊高峰會，屆時適逢全球氣候變遷會議。白宮對此拒絕置評。

此外，中國大陸想要美國撤回的措施，包括美企對華為、中芯等陸企的銷售禁令、對中共共產黨成員、大陸學生和國營媒體記者的簽證限制，以及關閉中國駐休士頓總領事館等措施。此前，中國大陸已對川普政府的這些措施採取報復。

據了解中國計畫的消息人士說，如果美國取消或鬆綁這些限制，中方將考慮消除相關的反制措施。

華爾街日報報導說，楊潔篪和王毅計劃提出新架構，讓美中建立定期的年度會議，協商雙方在經濟、貿易、安全等領域之間的分歧。

美中定期對話的機制在川普政府時期被廢除，原因是川普的顧問認為中方利用這種會議，把美國官員受制在無止盡的討論之中。拜登政府迄今無意恢復這種會談。