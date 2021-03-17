種族歧視？美國按摩店多名亞裔遇襲身亡

（德國之聲中文網）當地時間3月16日，亞特蘭大大區接連發生3起槍擊事件。警方推測這三起襲擊事件出自同一凶手，並已拘留一嫌疑人。雖暫不清楚襲擊事件背景，但人們擔心，襲擊很有可能針對亞裔人士。

據《亞特蘭大立憲報》（Atlanta Journal-Constitution）報道，警方稱，3月16日下午亞特蘭大市附近發生的第一起襲擊事件中，有4人死亡、2人受傷。當地治安官員透露，遇難者分別是兩名亞裔女子、一名白人女子及一名白人男子。第一次襲擊事件發生後不久，兩家相鄰的按摩店也傳出槍聲，4人被射殺，均為亞裔女性。

當地警方發言人表示，根據對視頻圖像的分析結果，三起襲擊事件的槍手"極可能"為同一人。經追捕，一名21歲嫌疑人在距亞特蘭大約240公裡處落網，當晚即被拘押。聯邦調查局已介入調查。

韓聯社報道說，韓國外交通商部證實，有4名遇難者是韓裔。

新冠疫情惡化亞裔處境

美國民主黨國會議員威廉姆斯（Nikema Williams）指出："隨著越來越多的細節為人所知，人們不幸看到，襲擊行為符合國內暴力針對亞裔美國人事件不斷增加的趨勢，這種不能令人接受的暴力行為在新冠大流行瘟疫期間大幅增加。"

反種族主義人士最近警告說，美國國內呈現越來越排斥亞裔人士現象。他們將此部分歸咎於前總統特朗普在新冠危機期間對中國的攻擊。特朗普曾一再使用 "中國病毒"這一說法。根據仇恨與極端主義研究中心的一項研究結果，去年，在美國16個最大城市，針對亞裔的犯罪數量從49起增至122起，幾乎增加兩倍。

據人權組織 "亞裔美國人倡導基金 "(AsianAAF)提供的資料，佐治亞州亞裔人口50萬，僅佔該州總人口4%多一些。

佐治亞州參議員沃諾克（ Raphael Warnock）當晚推文譴責這起暴力事件。他寫道："亞特蘭大的慘烈暴力事件奪走了8條生命，讓我心碎。"他為遇難者家屬祈禱，為"社區和平 "祈禱。

凝煉/文山/（德新社，法新社）

© 2021年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】