外交不輸北京 美議員提議增加經費

美國民主黨議員周二 (3月16日) 提議增加120億美元的國家外交事務預算，希望促使總統拜登在多年支出持平後增加外交經費。

參議員墨菲（Chris Murphy）和範霍倫（Chris Van Hollen）以及眾議員西西林（David Cicilline）和貝拉（Ami Bera）表示，增加20%的支出將增強該國與中國競爭、防止另一種大流行病，和增加應對氣候變化的能力。

這些議員將美國的支出與北京推廣華為5G技術所花費的金額進行對比，墨菲說：「這些都是對美國和我們盟友的威脅，不能僅靠軍事投資來應對。」

西西林則說：「中國在過去10年裡將他們的外交預算翻了一番。」

CNN報導，議員們認為提案中的一些內容可以自己動起來，而新公布的計劃也可以為拜登政府制定2022財年預算時提供一個進步的路線圖。

美國國務院和美國國際開發署目前的預算為566億美元，這些議員議題將預算增加為687億美元。

美新政府的預算重點

根據路透社報導，美國前總統特朗普優先考慮增加軍費和減稅，多次試圖削減外交事務開支。但兩黨議員反對他的做法，稱必須維護美國在世界舞台上的「軟實力」，結果就是美國外交支出一直持平。

目前還不確定拜登政府會如何平衡外交與軍費預算，路透社預計要在幾周後才會明朗，但一名參議院助手說，議員們已將他們增加外交預算的提案交由拜登的國務院，希望能「與他們就進步的優先事項展開對話」。

此外，有50名眾議院民主黨議員16日寫信給拜登，敦促他削減五角大樓的預算。美國每年在軍費上的支出為7400億美元。

鄒宗翰/楊威廉 (路透社、CNN)

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