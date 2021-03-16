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移民兒童擠爆收容所 美兩黨互推皮球

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
美國南部邊境狀態如何？移民兒童塞爆暫時收容所，加上疫情、爛天氣現況的轉移困難，讓拜登當局超頭大，還得面對眾議院在野黨的口水戰。(photo from NIMD, under CC licensed)
美國南部邊境狀態如何？移民兒童塞爆暫時收容所，加上疫情、爛天氣現況的轉移困難，讓拜登當局超頭大，還得面對眾議院在野黨的口水戰。(photo from NIMD, under CC licensed)

美國南部邊境的移民兒童擠爆暫時收容所，如同難民營的環境遭批不人道！截至15日，美國海關巡邏隊（CBP）已收容移民兒童達4千多人，有超過3千兒童被閒置72小時，但因疫情限制和異常寒冷的天氣延誤轉移，讓移民兒童數量暴漲。這也引發美國兩黨的甩鍋大戰，民主黨責怪川普執政時的骨肉分離政策，共和黨則指責拜登無節制開放非法移民釀禍。

擠爆邊境收容所

根據《英國廣播公司》報導，美國南部邊境湧入大量移民，其中多數兒童被留在暫時收容所的情況，被批像「難民營」，15日的數據顯示，美國海關巡邏隊（CBP）收容兒童人數達4千多人，其中有逾3千人已待超過72小時，暴漲的人數比起上週高出31%，按照正常程序，這些孩子在一定時限後會被轉移到其他單位（難民安置辦公室，衛生局轄下）。

國土部長馬約卡斯表示，邊境爆炸的兒童人數是非戰之罪，由於德州疫情限制與過度寒冷的氣候，延誤了本該轉移閒置移民兒童的程序，目前正積極與公衛部門合作，盡力在疫情影響下疏通。

《VOX》報導，拜登當局為了解決問題，已經於上週末派遣聯邦緊急事務管理局出馬，幫助移民兒童找尋棲身之地。然而，移民政策研究所專家博爾特提到，這並非易事，美國政府經歷改朝換代，對於移民議題本來就沒有共識，更遑論川普當局即便在在野黨極力反對的情況下築牆，現在變成拜登當局艱困的任務。

兩黨互相推託責任

這場塞爆邊境收容所案件毫不意外，成為美國政黨口水戰的議題，白宮秘書普薩基表示，當局積極處理中，會將移民兒童的人道與人權擺在優先位，這也貫徹拜登反對川普不人道的「骨肉分離政策」思維，拜登盼能妥善照料未成年移民。旗下大將、眾議院院長佩洛西日前也重砲抨擊川普政權，說拜登是繼承了川普瞎搞到支離破碎的邊境系統與爛攤子。

而共和黨當然不甘示弱，領袖麥卡錫把問題甩回拜登當局，說邊界本來就是總統的責任，危機是在拜登主政時發生的、並非共和黨政權所釀，拜登無限制地接納移民才會造成邊境難民問題，硬說成追求人道安置、解決問題，是捨本逐末，沒有那樣的政策就不會出現現在的問題。

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