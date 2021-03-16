創造歷史！哈蘭德成為美國首位印第安內閣部長

美國國會參議院15日投票確認拜登內政部長哈蘭德（Deb Haaland）的提名，這一歷史性投票也讓她成為首位擔任美國內閣部長的印第安人。

這並非現年60歲的哈蘭德第一次創造歷史，2018年她當選並成為美國首兩位女性原住民議員。

參議院以51票對40票通過哈蘭德提名，儘管大多數共和黨人皆投下反對票，但仍有包括葛理翰（Lindsey Graham）、科林斯（Susan Collins）、沙利文（Dan Sullivan）和穆考斯基（Lisa Murkowski）等其他共和黨議員投下贊成票。

哈蘭德在確認聽證會上強調，希望自己的提名能夠鼓舞美國人「共同前進」，並為所有人創造機會。

談到工作動機時，哈蘭德表示「很難不感到有義務保護這片土地，每個原住民都理解這一點」，並補充「我們希望保護這個國家，無論以任何方式」。

哈蘭德將進入白宮並優先應對氣候變遷的後果。總統拜登目前正考慮採取一系列相關措施，包括提高汙染標準以加快低碳能源的轉換，從而對化石燃料產業造成威脅。