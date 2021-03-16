拿錢變上進？美實驗連2年灑500美金給市民 就業率躍升12%

美國加州城市「史塔克頓（Stockton）」2年前開始進行一項實驗：每月向125位市民發放500美元（約合新台幣14000元）為期2年，且沒有任何附加條件，也沒有工作要求。實驗結果發現這些不勞而獲的人獲得全職工作的比例，竟比對照組中沒領取現金者多2倍以上。

新聞評論網站VOX報導，受試者是從該城市家庭收入平均值以下的社區中隨機選出，他們可以任意花費這500美元，研究人員希望知道這筆意外之財是否影響受試者的生活。

受試者在實驗後一年擁有全職工作的比例從28％躍升至40％，而沒領取現金的對照組在同一時期僅上升了5％。研究人員在報告中總結，這筆錢提供受試者制定目標、冒險和尋找工作所需的穩定性。

一名30多歲的受試者表示他有申請房地產經紀人執照的資格，但因為不工作就無法負擔生活開銷，所以始終無法取得執照，但自從他意外獲得500美元，「人生360度轉變」因為他有更多時間跟資源去讀書、實現目標。

過去美國的阿拉斯加北和卡羅萊納州、歐洲的芬蘭和西班牙也都進行過類似的實驗，結果都沒對就業產生任何影響。

史塔克頓實驗顯示，無條件給予人民現金除了提高就業率還有其他好處，例如提高人民幸福感、健康狀況、學校出席率、對社會機構的信任，並減少犯罪。

這筆現金還讓受試者有錢資助家人和朋友。例如一名婦女贊助手足為為孩子們添購學校衣服，並幫助女兒負擔汽車保險。另一名受試者則為孫子購買尿布。

但是史塔克頓實驗有個小問題：受試者每月是通過簽帳金融卡（Debit Card）領取500美元，好讓研究人員觀察他們花費金錢的方式。但當中4成受試者領出現金或存到其他銀行帳戶，研究人員必須詢問受試者才能理解費用的去向。

簽帳金融卡的紀錄顯示大多受試者將錢用在必需品上，好比食物（37％），家居用品和衣服（22％），和汽車成本（10％）。他們在酒精或香煙上的花費不到1％。這也破除了許多人對窮人的刻板印象：人之所以變得貧窮，是因為他們在瑣碎事務或令人成癮物質上揮霍無度。

新聞評論網站VOX指出，史塔克頓實驗目前只有第一年數據可參考，全部結果要等2022年才會出爐。但根據第一年的調查結果，良好的公共政策若結合有保障的收入計劃將大幅消弭貧窮。

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