川普牆切割棲地 動物恐區域滅絕

建造美墨邊牆並不能達到最初阻攔非法移民的目的，只能單純對生態造成破壞！美環保團體天空鳥聯盟呼籲拜登政府，並將剩餘的築牆資金用於改善邊牆結構或拆除部分邊牆，避免邊牆造成的棲地隔離及光害引發野生動物區域滅絕。

開發期間破壞地貌

亞利桑那州生物多樣性中心萊肯・喬達爾對《美國之音》提到，修建邊牆的工人在前往圍牆施工地時，為了輸送工程物資兒開拓道路，嚴重破壞周邊荒野環境，大量的砍伐也使周圍裸露的土地增加。

在工程進行期間，天空鳥聯盟項目主管艾米麗・伯恩斯則提到，工程單位過度抽取地下水，並用於降塵與混凝土製程，可能導致當地泉水枯竭、野生動物無水飲用，《沙漠太陽》則於報導中提到，加州邊界工程缺乏用水紀錄，自工程開始至結束期間，可能已從當地唯一的含水層中抽取超過當地環境可負荷的地下水量。

高牆影響生態

此外，伯恩斯說，以美洲虎為例，邊牆作為無法跨越的物理屏障，將美國與墨西哥兩處棲地切割，使棲息於美國的美洲虎無法跨越邊界接觸墨西哥的繁殖種群，因此失去求偶及繁殖的機會。

另一方面，川普牆系統因包含的照明及道路，對野生動物的影響更為嚴重。亞利桑那大學學者亞倫・弗萊希透過實驗發現，相較於明亮的環境，野生動物會選擇在昏暗的環境中定居較長的時間，除非能夠自由遷徙，否則照明系統可能造成邊牆周邊的野生生物滅絕。

邊牆拆不拆？

雖拜登政府已暫停邊牆工程，但停建後非法移民人數攀升的現象，也使邊牆是否將重啟建設充滿不確定性，但弗萊希認為，「第一世紀的技術不是解決21世紀問題的解決方案」，且人們遲早會找到翻越圍牆的方法。

據美國海關與邊境保護局報告，包含過去其他總統任內的邊牆，美墨邊牆已完成3145公里，佔預定全長（約3200公里）的98%以上。

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