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影／超療癒琴聲！馬友友打完疫苗即興演奏15分鐘

聯合報 / 編譯田思怡／即時報導
大提琴家馬友友13日在美國麻州校園接種第2劑新冠疫苗後，為其他等候打疫苗的人即興演奏15分鐘。圖／截自YouTube
大提琴家馬友友13日在美國麻州校園接種第2劑新冠疫苗後，為其他等候打疫苗的人即興演奏15分鐘。圖／截自YouTube

享譽國際的大提琴家馬友友上周六（13日）在美國麻州校園接種第2劑新冠疫苗後，為其他等候打疫苗的人即興演奏15分鐘，讓現場民眾驚喜不已。

現年65歲、曾贏得18座葛萊美獎的馬友友在伯克郡社區學院（Berkshire Community College）的疫苗中心內，戴著口罩拉大提琴，演出巴赫和舒伯特的作品。他演奏完畢後，現場幸運的民眾報以熱烈的掌聲和歡呼聲。

伯克郡鷹報（The Berkshire Eagle﹚報導，當地疫苗施打單位表示，這是一場「非常特別」的音樂會，並說馬友友「希望給一點回饋」。

馬友友悄悄打完第1劑，但在打第2劑時，帶了大提琴。工作人員說，馬友友開始演奏後，現場立刻安靜下來，整棟建築只聽到他的琴聲，在疫情期間，真的很療癒。

許多網友留言大讚馬友友透過音樂撫慰人心，「真是偉大音樂家」，並說現場等著打疫苗及剛打完疫苗的民眾很幸運能大飽耳福。

疫情期間，馬友友在社群媒體上一直活躍，時常會利用主題標籤「撫慰之曲」（#songsofcomfort）來分享他演奏的片段，同時提倡全球疫苗公平分配。

馬友友也曾多次在線上表演悼念疫情病故者，並且向醫護人員致敬。

新冠疫苗 疫情

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