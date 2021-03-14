埃及打壓言論自由 美國罕見發聲制止

美國罕見發聲，呼籲埃及停止迫害新聞工作者。總計31個西方國家於12日簽署聯合聲明，呼籲埃及停止迫害新聞工作者，其中美國也出現在簽署行列之內，這是自2014年以來，美國首次對埃及喊話，對此，埃及外交部回應，除了反駁聲明中的指控不實，並表示美國是長期的親密盟友，對於美國的舉動感到訝異與失望。

鎮壓新聞工作者

路透社報導，總共31個國家於12日公開簽署聲明，呼籲埃及不應以反恐法為藉口，起訴並拘禁社運人士和新聞工作者，並督促應無條件釋放，放寬言論和集會限制。

媒體指出，埃及總統阿卜杜勒於2013年上台後，對政治異議份子採取強硬的鎮壓措施，且越來越嚴厲，但阿卜杜勒以及其政府團隊表示，所做的一切都是為了國內的安全穩定，並表示「絕對沒有打壓言論自由」。

US News報導，芬蘭大使基爾斯蒂在日內瓦論壇宣讀聲明時，敦促埃及確保人權，並捍衛民間社會的言論自由，取消任何形式的威脅、逮捕和拘留，「我們要求取消對新聞工作者的旅行禁令和資產凍結。」並指出去年11月，有三名埃及人格倡議組織的社運人士在開羅遭到逮捕。

美國罕見發聲

在聯合聲明中，具有人權理事會觀察員身份的美國也在列，且是2014年後，美國首次公開針對埃及問題發聲。對此，埃及外交部回應，該聲明內容不符合事實，並表示「極大的驚訝和不贊成」。媒體分析，埃及向來是美國的親密盟友，但拜登政府曾在政見中表示，會極盡所能呼籲停止侵犯人權和濫用法治的行為。

除了美國，簽署的國家大多是西方列國，除歐洲國家佔多數，還有澳洲、加拿大和紐西蘭，非中和中東地區則沒有國家參與簽署。

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