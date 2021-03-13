佛洛伊德之死燃起BLM運動！政府願付7.6億元與家屬和解

美國明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德（George Floyd）去年遭白人警察跪壓頸部致死，引發全球各地「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）大規模示威運動。當地政府12日與佛洛伊德家屬以2700萬美元（約新台幣7.6億元）達成民事和解。

據報導，明尼亞波利斯市（Minneapolis）市議會周五一致同意與佛洛伊德家屬以2700萬美元進行民事和解，市議會主席班德（Lisa Bender）表示，她希望能代表整個市議會向佛洛伊德親友、及所有悼念他的民眾致上最深切哀悼，「錢也永遠無法解決本案對佛洛伊德家人、或本市市民造成的痛苦和創傷」。

其中50萬美元將用於補助佛洛伊德案發的社區，包括在當地的芝加哥大街和38號街岔路口建造臨時紀念館。

在宣布和解的記者會上，佛洛伊德家庭委任律師克魯普（Ben Crump）表示，這是有史以來最大的審前和解協議，對社會正義的政策改革和警察改革都產生了十足影響。

佛洛依德的妹妹碧姬（Bridgett Floyd）代表家人發布聲明說，很高興「這段為我哥哥喬治爭取正義的部分悲慘旅程已告一段落」，「雖然我們永遠不會盼到我們心愛的喬治歸來，但我們將繼續努力不懈，讓這個世界成為對所有人來說，都是個更好、更安全的地方」。

去年5月25日，46歲的佛洛伊德疑似使用20美元偽鈔遭警方逮捕，過程中遭員警沙文（Derek Chauvin）以膝蓋壓頸近9分鐘。警方不當執法過程遭路人拍攝後上傳網路，點燃全球怒火。