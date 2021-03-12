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新聞業與臉書議價 美國國會挺

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電

新聞出版業者與臉書、Google等數位平台之間的大鬥法，已從澳洲蔓延到美國。美國兩黨議員10日在參、眾兩院提案，擬容許新聞機構與平台業者集體議價，商議新聞內容及讀者資料蒐集相關的付費事宜。

主導這項法案的是民主黨籍的參議員克羅布查（Amy Klobuchar）以及眾議員西西里尼（David Cicilline），共和黨籍參議員甘迺迪（John Kennedy）和巴克（Ken Buck）也表示支持。

這顯示，美國已成新聞業對抗臉書、Google的最新戰場。上月澳洲通過一條法律，強制網路巨人為平台上的新聞內容付費；歐洲出版業者也展開遊說攻勢，敦促歐盟議員仿效澳洲立法。

擔任美國眾院反托辣斯小組委員會主席的西西里尼說：「我國地方新聞需要維生系統救命。此法可提供保護新聞自由的機會，並確定新聞業者有內容使用議價權。」

10日提的法案將允許平面、廣播或數位新聞機構集結起來，向臉書、Google爭取更好條件，交換條件是讓平台公司有四年的時間免受反托辣斯法限制。與澳洲法律不同的是，這項法案未包含引起臉書強烈反彈的強制仲裁條款。

另外，美國總統拜登傳將提名主張分拆科技巨擘的哥倫比亞大學教授麗娜汗（Lina Khan）出任聯邦貿易委員會（FTC）委員，凸顯反壟斷立場積極。

澳洲 出版業 新聞自由

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