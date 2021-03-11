拜登提名的財政部次長 已悄悄加強華爾街監管

彭博資訊報導，獲美國總統拜登提名為財政部次長的梁內利（Nellie Liang，音譯），在被正式提名前，已低調展開加強華爾街監管的任務。

據六位以上的知情人士透露，梁內利早就是美國財政部長葉倫的顧問，如今更成為跨部會商討金融監管和穩定性的核心人物。過去四年來前總統川普在對金融機構採放寬管制策略，如今民主黨盼在此一領域加強規範。

知情人士說，美國公債市場在去年3月陷入恐慌時，梁內利便加入監管機關的討論；她還在2月4日參加一場監管機關的會議，該會議探討電玩零售商遊戲驛站（GameStop）股價受散戶熱捧事件，受外界密切關注。

知情人士指出，梁內利一直低調行事，因為她出任財政部次長的正式提名案，仍然卡在華府審查環節，目前不確定正式宣布的時間。

儘管梁內利的人事案需要耗時數月才能確認，但這並不妨礙她開始推進監管議程，因為美財政部次長一職已空缺七年，而在此期間，向來是由高級顧問處理相關工作。

梁內利長年在Fed擔任經濟學家，2010年成為其金融穩定部門的創始主管，並於葉倫掌舵期間升為高階官員。自2017年離開Fed後，梁內利不斷抨擊Fed一些對華爾街解除管制的措施。