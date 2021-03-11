聽新聞
test
0:00 / 0:00
戰略對話或各說各話？ 高層會談屬性美中不同調
美方與中方首度高層會談，究竟是不是戰略對話？出現雙方各自表述的怪異現象。美國國務卿布林肯10日在國會表示，美方會與中方探討雙方是否有合作途徑，也會談論美中競爭，確保美國能有公平競爭環境，讓美國企業勞工得以受益。
但他強調，此次會議非戰略對話，美方現階段不打算有後續往來；若要有後續往來，要看美方是否有在關切的中國議題上看到具體進展與結果。
中國外交部發言人趙立堅11日宣布，應美方邀請，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、國務委員兼外長王毅將同美國國務卿布林肯、白宮國家安全顧問蘇利文於3月18日至19日在安克拉治舉行中美高層戰略對話。
雙方究竟是不是戰略對話？是誰說了算？恐怕還有待觀察。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言