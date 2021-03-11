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戰略對話或各說各話？ 高層會談屬性美中不同調

聯合報 / 編譯張佑生╱即時報導
中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪。（新華社）
中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪。（新華社）

美方與中方首度高層會談，究竟是不是戰略對話？出現雙方各自表述的怪異現象。美國國務卿布林肯10日在國會表示，美方會與中方探討雙方是否有合作途徑，也會談論美中競爭，確保美國能有公平競爭環境，讓美國企業勞工得以受益。

但他強調，此次會議非戰略對話，美方現階段不打算有後續往來；若要有後續往來，要看美方是否有在關切的中國議題上看到具體進展與結果。

中國外交部發言人趙立堅11日宣布，應美方邀請，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、國務委員兼外長王毅將同美國國務卿布林肯、白宮國家安全顧問蘇利文於3月18日至19日在安克拉治舉行中美高層戰略對話。

雙方究竟是不是戰略對話？是誰說了算？恐怕還有待觀察。

美國國務卿布林肯。 （美聯社）
美國國務卿布林肯。 （美聯社）

布林肯 趙立堅 外交部

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