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【專家之眼】債多不愁！這次，美國真的會有不同嗎

聯合報 / 盧信昌／台灣大學國際企業學系副教授
美國最新一輪直升機撒錢，1400美元紓困金估計這個月就能發放。路透
美國最新一輪直升機撒錢，1400美元紓困金估計這個月就能發放。路透

去年年底，關於美國第二輪的經濟振興方案總金額，即使被內定為財政部長的葉倫女士，公開呼籲聯邦財的政振興支出，要一次給足、越高越好；但當時金融業者的最佳預估，則落在七千五百億美元的範圍。主要就前總統川普在大選之前，即已承諾每人七百美元的救濟支票，約需三千億美元；另外就是額度在四千五百億美元以內的擴張性支出。

嗣後喬治亞州兩席參議員的選舉結果揭曉，都由民主黨人士來取得勝選，讓兩黨在參議院席次的擁有各半；再加上副總統賀錦麗身為議長，可以使有的關鍵一票，而有了其後關關難過、關關過的精采演出。

如今編列的救濟支票，每人1400美元、總金額6000億美元；再加上其他對失業者、企業紓困與地方政府的賑濟補助，在參眾兩院通過的總預算，高達一兆九千億美金。預估美國財政赤字將順勢上揚；而總國家債務距離三十兆美元的時候，也不遠了。

從雷根任上，即有關於債務上限的積極立法；同時採取零基預算的管理，要求每多花一塊錢，就要增刪一塊錢；到柯林頓前總統的任內，因為貫徹此一立場，而有在任內最後兩年，財政盈餘的難得出現。

於前總統川普任上，因為減稅和失控的新冠疫情，而讓任內的國家債務，增加約七兆美元；是歐巴馬和歷來總統的債務總和，21兆美元的三分之一弱。不過美國政府的債務衝爆，再次超過一年份的國民所得，則是最近發生的事；自從二戰以迄的新高峰，預估在2021年的總債務占比，將為國內生產淨額(GDP)的104%。

民主黨策士圈，甚至相信對國內債權人舉債，不會有不當的反作用效果；國會預算局與重要智庫的推估，更是相對樂觀，咸認為振興支出可以促成經濟活絡的提前發動，在2023年即能回到長期成長的趨勢線上。

果然，只是一個勁兒的債多不愁了。

就審查通過的支出項目看，泰半屬於移轉支付的性質；當中最大的一筆，自然是新冠疫情預防注射與醫療維持，七千五百億美元；至於對企業補貼與對失業、貧困家庭的扶持，需用也在五千五百億美元。

不過由美國銀行所做的民意調查，發現只有近半支票金額會被用於生活支出上；多數人寧可選擇拿一半來還債，或是轉入存款戶內當做儲蓄。

顯然，美國民眾已經意識到赤字預算和高額舉債的不可長久！至於寅吃卯糧的真正危害，除非外國政府的持債信心，和企業人士也願意以低價出口，無限期的力挺支持；否則，離心離德的世代仇恨和飆升的通膨預期，都只是遲早的事。

就目前來看，業已有一部分的心思浮動，反映在十年期公債的利息竄升。縱有盲目樂觀的股市投機，與不願意面對現實的政治狂飆，即使在疫情的威逼之下，但這樣的經濟鐵律和反撲，停滯性的災難遲早要來的。

債務 疫情

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