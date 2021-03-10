南華早報：楊潔篪和王毅將赴阿拉斯加會晤布林肯

南華早報獨家報導，消息人士透露，中國大陸兩位最資深的外交官員，身兼中共中央外事工作委員會辦公室主任的政治局委員楊潔篪與外長王毅，將在美國阿拉斯加州安克拉治，與美國國務卿布林肯會晤，目的為重設不穩定但極為重要的美中關係。

楊潔篪通常擔任大陸國家主席習近平的特使，他和王毅是習近平最信任的外交官。派這兩人赴美，反映北京對重建美中關係多麼重視，這也是現今全球最具挑戰性和最重要的雙邊關係。

若獲證實，雙方最有可能的會晤地點是阿拉斯加州最大城市安克拉治。安克拉治的地理位置位在美中兩國中間，且遠離虎視耽耽的全球媒體。但會晤地點尚未最後定案，其他細節也未公布。

這將是美國總統拜登上台後，美中高層首度面對面會談。拜登和習近平已在2月11日中國除夕前一天通電話。