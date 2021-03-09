是否撤軍陷兩難 美籲阿富汗速和解

是否要把駐阿富汗美軍全部撤離，美國陷入了猶疑！由於前朝川普政府決定要在今年5月以前撤出阿富汗，但拜登政府不希望塔利班因美軍撤離而統治阿富汗，因此8日要求阿富汗總統甘尼速與塔利班儘速協商，並成立過渡政府。但塔利班與阿富汗政府過去數次談判皆破裂，也讓外界對此不敢樂觀。

是否撤軍陷入掙扎

根據《英國廣播公司》報導，美國國務卿布林肯寫給阿富汗總統甘尼的信於8日曝光，內容呼籲雙方要在90天內縮減暴力衝突，而且要設法組成過渡政府，並舉行大選。布林肯也宣布，目前尚未確定要落實前朝川普政府與塔利班協定，要在今年5月將所有阿富汗美軍撤離的決定。

由於這是川普政府與塔利班單方面在卡達談成的協議，且川普已經將原本4500名駐軍中的2000名撤離，但拜登政府與阿富汗官員擔心，如果將所有美軍撤走，塔利班會更加為所欲為，讓阿富汗面臨更嚴峻的國安挑戰，布林肯也提醒，塔利班恐會在春季發動大突襲，並快速的掠取領土。

布林肯希望藉由與國際強權協商，讓阿富汗能夠順利組成過渡政府，因此希望在土耳其召開由聯合國協調的和平大會，並讓俄國、中國、巴基斯坦與印度等阿富汗周遭的區域大國共同參與。不過之前塔利班與美國協商完後，數次與阿富汗政府協商均以破局收場，塔利班還發動了好幾次恐攻。

塔利班前科多難信任

《CNN》提到，美國自2001年阿富汗戰爭後，就持續陷入中東反恐戰爭的泥淖，近年來美軍也陸續將伊拉克、阿富汗駐守的美軍撤離，但目前2國都仍陷入高度政經動盪，政府效能也不彰，美國撤軍與否讓拜登很苦惱，由於塔利班對於女性與小孩的人權迫害非常嚴重。

《CNN》分析，之前川普是直接跟塔利班進行談判後，才與阿富汗政府討論，但現在拜登政府不找塔利班，也顯示拜登政府對塔利班的不信任，也希望當地政府是由阿富汗為主，而非塔利班做主。過去塔利班與阿富汗政府曾因為換囚談不攏發生數次談判破裂與衝突，面對即將到期的撤軍日期，外界也都關注拜登下一步會怎麼做。

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