美議員批中國修改港選制 北京稱70國支持中治港策略

在香港特首林鄭月娥對中國人大審議完善香港選舉制度草案表示歡迎的同日，8名美國的跨黨派國會議員發布聯合聲明，針對北京的計畫表達深切的擔憂，表示這些修訂只會進一步推進中國政府對香港人自主權丶基本自由與基本人權的日益嚴格的控制。

這份聲明是由參議院與眾議院外交委員會亞太小組領袖民主黨聯邦參議員馬基（Sen. Ed Markey) 、聯邦眾議員貝拉（Rep. Ami Bera) 、共和黨聯邦參議員羅姆尼（Sen. Mitt Romney）與聯邦眾議員夏伯特（Rep. Steve Chabot) 等8名議員共同發布。

他們在聲明中寫道：「中國政府正在透過這些計畫中的行動，企圖將一個專制制度強加於香港上。中國政府此舉再次違反的其在1984年《中英聯合聲明》中做出的承諾和香港基本法規定的義務。北京努力打壓香港的民主派，只會凸顯其自身的不安全感。」

8名議員承諾，美國國會將繼續支持香港㆟的自由丶民主和公義。他們指出，過去2年，美國通過立法來支持香港人捍衛其自治與基本自由。他們寫道：「我們敦促拜登政府使用這些工具，並與盟友和伙伴合作，發展其他機制來支持香港人。」

美國國會暨行政當局中國委員會（CECC）的兩黨領袖，民主黨參議員默克裡 (Sen. Jeff Merkley）和共和黨參議員魯比奧（Sen. Marco Rubio）也簽署了這項聲明。

上周在中國人大正式揭曉完善香港選舉制度的草案後，美國國務院稱中國的舉動嚴重破壞香港自治與民主進程，並承諾美國正在努力發動集體行動，反對中國侵犯權利的行為。美國國務院發言人普萊斯 (Ned Price) 在5日的記者會上表示：「一旦中國政府在香港實施這些變革後，此舉將嚴重破壞香港的民主制度。」

普萊斯指出，拜登政府正在努力與盟國合作，口徑一致的譴責中國虐待新疆維吾爾人的行為，以及打壓香港自治的作法。他說：「我不認為有人對國際社會對新疆發生的事情的反應感到滿意。這正是為什麼我們在許多方面要激勵全球，激勵各國集體行動，以表明在新疆和其他地方發生的侵犯人權行為是不能容忍的。」

路透社報導指出，拜登政府自從1月上任以來，除了認同特朗普政府認定中國在新疆的作法是種族滅絕外，也重申美國已准備好讓中國在新疆的行為丶對香港的打壓與對台灣的威脅付出代價。

中國：70國支持北京在港實行「一國兩制」

同一天，中國外交部發言人趙立堅在例行記者會上稱，白俄羅斯3月5日代表70個國家在聯合國人權理事會發言支持中國在香港實行「一國兩制」，並稱這些國家認為香港實行國安法後，「擺脫了動蕩局勢，逐漸恢復穩定」。

趙立堅說：「白俄羅斯強調不干涉主權國家內政是《聯合國憲章》重要原則，是國際關系的基本准則，香港特區是中國不可分離的部分，香港事務是中國內政，敦促有關方面切實尊重中國主權，停止干涉香港事務和中國內政。」

他稱，廣大發展中國家在聯合國人權理事會再次聯手發聲，充分體現了「事實勝於雄辯丶公道自在人心」。趙立堅重申：「中國維護國家主權丶安全丶發展利益的決心堅定不移，貫徹“一國兩制”方針丶維護香港繁榮穩定的決心堅定不移。」

楊威廉/鄒宗翰 (綜合報導)

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