白宮：美對台立場明確不變 信守長期承諾助台自我防衛

美國白宮發言人莎奇（Jen Psaki）8日在例行記者會被問到台灣議題，她表示，美國對台立場明確不變，將信守包括三公報、台灣關係法與六項保證的長期承諾，並協助台灣維持足夠的自我防衛能力。

中國大陸外交部長王毅7日在兩會外交部長記者會時表示，敦促美國政府充分認識台灣問題的高度敏感性，徹底改變上屆政府越線玩火的做法，慎重和妥善處理涉台問題；並稱兩岸必須統一，也必然統一。

有關美國政府的對台政策，莎奇在接受記者提問時表示，美國對台立場依然明確，美國將與朋友和盟友共同促進在印太地區共享的繁榮、安全與價值。

莎奇表示，美國仍信守包括美中三項聯合公報、台灣關係法與六項保證的長期承諾，也將持續協助台灣維持足夠的自我防衛能力，所以美國的立場維持不變。