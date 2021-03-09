聽新聞
test
0:00 / 0:00
白宮：美對台立場明確不變 信守長期承諾助台自我防衛
美國白宮發言人莎奇（Jen Psaki）8日在例行記者會被問到台灣議題，她表示，美國對台立場明確不變，將信守包括三公報、台灣關係法與六項保證的長期承諾，並協助台灣維持足夠的自我防衛能力。
中國大陸外交部長王毅7日在兩會外交部長記者會時表示，敦促美國政府充分認識台灣問題的高度敏感性，徹底改變上屆政府越線玩火的做法，慎重和妥善處理涉台問題；並稱兩岸必須統一，也必然統一。
有關美國政府的對台政策，莎奇在接受記者提問時表示，美國對台立場依然明確，美國將與朋友和盟友共同促進在印太地區共享的繁榮、安全與價值。
莎奇表示，美國仍信守包括美中三項聯合公報、台灣關係法與六項保證的長期承諾，也將持續協助台灣維持足夠的自我防衛能力，所以美國的立場維持不變。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言