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美國牧師讚梅蘭妮亞是極品 要各位太太減肥

聯合報 / 編譯李京倫／即時報導
美國前總統川普（左）夫人梅蘭妮亞（右）身材火辣。（路透）
美國前總統川普（左）夫人梅蘭妮亞（右）身材火辣。（路透）

美國密蘇里州馬爾登第一浸信會教堂（Malden First General Baptist Church）牧師克拉克（Stewart-Allen Clark），上月講道時大讚現年50歲的美國前總統川普夫人梅蘭妮亞是「極品人妻」，各位太太應該「減肥」，別像個「女漢子」。

福斯新聞報導，克拉克說，並非每個女人都可以像梅蘭妮亞一樣成為極品人妻，「我只能說不是所有人都能像那樣，阿們，但是妳也不必看上去像個女漢子！」

克拉克說，他真的不懂為什麼許多女性在結婚後鬆懈，太太應該要能勾起丈夫的慾望才對。克拉克還開玩笑說，科學家發明了一種食物可降低女性的性慾，那就是「結婚蛋糕」，意味女性婚後就對性事提不起勁。

克拉克講道過程被貼到臉書後，引起許多批評，馬爾登第一浸信會連忙強調克拉克的言論與教會價值觀不符，暫時不會再讓克拉克宣講福音。

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