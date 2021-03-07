巴林王室殘酷專制 人權團體籲美介入

巴林民主活動遭到王室殘酷壓制，當地人權團體呼籲美國介入。巴林人權團體與國際特赦組織等15個組織最近聯合公開致信拜登政府，希望透過對波灣國家的外交政策，來解決巴林人權的惡化。當地民運人士表示，近年來巴林屢有記者、社運人士遭到王室逮捕監禁，甚至用酷刑折磨致死，然而過去總統川普基於經濟理由選擇袖手旁觀，希望拜登上台後能有所改變。

民團聯合致信美國

半島電視台報導，位於中東地區的小國巴林雖擁有豐厚的石油資源，政治體系卻相當專制。3日，由巴林人權與民主研究所（BIRD）和國際特赦組織、世界禁止酷刑組織等共15個組織，聯合致信給美國國務卿布林肯，希望拜登政府能夠藉由對波灣地區的外交政策，來解決巴林人權惡化的狀況。

信中指出，過去多年在巴林不斷有社運人士和記者因為發表反對言論，遭到逮捕監禁甚至酷刑致死的消息，包括著名人權主義者Abdulhadi al-Khawaja等，目前都還監禁在巴林，希望拜登政府能夠敦促巴林政府別再壓制民間聲音，進行司法改革，並恢復對巴林出售武器的限制。

王室濫權鎮壓民意

媒體指出，巴林自2011年因為王室濫權遭到全國抗議，因此開始大規模鎮壓社運團體，然而前總統川普卻在甫上任時，疑似是因為經濟理由，沒有對巴林政府的作為做出批評，而川普也在總統任期內，與巴林達成約85億美金的軍火交易，巴林也是川普在2020年與以色列簽訂標準化協議中的阿拉伯國家之一。

伊朗媒體Kayhan報導，巴林於2011年爆發的抗議規模類似於阿拉伯之春，當時社運團體紀錄了政府如何殘酷壓制民眾的聲音，「其殘酷性和規模在巴林現代史上從未有過。」川普下台後，社運團體希望拜登政府能有所作為，然而媒體分析，拜登政府過去沒能有效解決沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．本．薩勒曼謀殺華郵記者卡舒吉的事件，恐怕對巴林的幫助有限。

【更多精采內容，詳見 】