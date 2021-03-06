美國YouTuber勇闖藍可兒「死亡酒店」 鬼聲、人影過程全都錄

2013年加拿大籍港人藍可兒（Elisa Lam）在美國有「死亡酒店」之稱的西賽爾酒店（Cecil Hotel）中離奇死亡，除了死亡地點相當離奇，就連她失蹤前在電梯內所做出的古怪動作也引發外界好奇，至今「藍可兒事件」依然是個未解的懸案。對此，日前美國一名YouTuber勇闖西賽爾酒店內拍攝，沒想到竟意外遇到「超自然現象」，過程中不斷聽到許多怪聲，甚至還有疑似藍可兒的鬼影。

根據美國娛樂網站《 MEAWW 》報導，近日美國YouTuber克里斯．史塔爾（Kris Star）與另一名TikToker好友到西賽爾酒店錄製Vlog試膽，由於該酒店過去曾發生多起自殺和謀殺事件，因此早已被當地人稱作「鬧鬼酒店」，但克里斯仍勇敢的拿出可以與「靈界溝通」的APP「鬼故事盒」（Spirit Story Box）試圖與「藍可兒的靈魂」溝通。

起初克里斯來到8年前藍可兒所住的506號房，不料才剛踏進房間APP就不斷出現吵雜的怪聲，下一秒竟發出「藍可兒」名字的聲音，而且還異常的清楚，讓克里斯和友人都感到毛骨悚然。

此外，當克里斯回覆APP裡的人聲問道「你可以告訴我藍可兒究竟發生什麼事情嗎？」手機竟回應「太糟糕了」、「我們真的沒有殺她」等話語，就連該房間的樓梯上都有詭異的「水漬」，一切經過都讓克里斯覺得不可思議。

當克里斯特別搭乘藍可兒曾經坐過的電梯要離開酒店時，竟還看見有人影飄過，讓她當下拔腿狂奔。影片一出後立刻引來4萬多人觀看，不少網友紛紛直呼「藍可兒的靈魂還在」、「好勇敢的嘗試，西賽爾酒店真的太可怕」、「我猜藍可兒當時應該就在電梯裡」、「拜託必須保護自己，以免惹來不必要的麻煩」。

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