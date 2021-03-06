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台裔背景吳修銘 出任拜登科技與競爭政策特助

聯合報 / 華盛頓記者張文馨／5日電
吳修銘。圖擷自維基百科
吳修銘。圖擷自維基百科

美國白宮五日上午發布新人事，宣布由台裔背景的哥倫比亞大學法學院教授吳修銘（Tim Wu）出任總統的科技與競爭政策特別助理。

根據白宮提供的背景資料，吳修銘曾任紐約總檢察長的高級執法顧問、聯邦貿易委員會的高級顧問，也曾是國家經濟委員會的顧問。

吳修銘出生於華盛頓特區，畢業於麥吉爾大學和哈佛法學院，目前與妻子和兩個女兒定居在紐約市。

根據維基百科資料，吳修銘父親吳明達是台灣人，母親吉蓮・吳（Gillian Wu）是英裔加拿大人；吳修銘自法學院畢業後，曾在美國司法部法律顧問辦公室工作，2014年參與紐約州副州長的民主黨初選落敗。

維基百科提到，吳修銘專長研究媒體與科技產業，包括反托辣斯法、版權法與電信法，也在其論文中主張網路中立性（net neutrality），亦即網際網路服務供應商及政府應該依平等原則處理所有網路上的資料，不能差別對待或依不同使用者、內容等差別收費，吳修銘並據此推動行動通訊政策。

紐約 白宮 維基百科

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