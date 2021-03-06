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少女「抽菸加一天一罐汽水」牙齒發黑爛光 網友嚇：該刷牙了

聯合新聞網 / 綜合報導
一位美國少女本來有口亮麗的牙齒（圖左），然而長年喝攤酸飲料、抽菸之下，整口牙齒竟然爛光光，必須重新植牙。圖擷取自youtube
一位美國少女本來有口亮麗的牙齒（圖左），然而長年喝攤酸飲料、抽菸之下，整口牙齒竟然爛光光，必須重新植牙。圖擷取自youtube

許多人都知道「常喝碳酸飲料」跟「抽菸」兩件事，都對身體很不好。但是到底有什麼樣的危害，一般人也很難具體想像。然而在最近，就真的有一位長期喝汽水、抽菸的外國網友拍影片，親身說明自己現在的慘狀。

根據日本媒體「Techinsight」報導，住在美國密西根州的Victoria Irene Nowakowski近日在社群網站上分享，表示現年不過才20多歲的她，過去曾經有一口潔白亮麗的牙齒，然而最近幾年，她的牙齒已經全部發黑、蛀蝕狀況相當嚴重，迫使她必須進行牙科手術治療。

而造成牙齒遭到破壞的原因，便是Nowakowski的生活習慣。Nowakowski酷愛碳酸飲料，幾乎每天都會喝可口可樂等汽水，但卻不愛刷牙，在四、五年前左右更開始抽菸。結果就是整口牙齒爛光光，最後花了三個月「打掉重練」，拔牙後再重新植牙，才讓口腔終於恢復正常的狀態。

Nowakowski的慘痛經歷，也讓網友們紛紛表示「怎麼不早點去看牙醫呢」、「又抽菸又喝可樂又不刷牙，口臭沒問題嗎」、「該來好好刷牙了」、「付出了慘痛的代價呢」、「其實滿感謝願意分享的，肯站出來講是件有勇氣的事」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

牙齒 抽菸

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