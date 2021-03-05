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89%美國人「疑中」 甚至想限制大陸留學生赴美攻讀

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國民調機構皮尤研究中心4日發布年度美國人對中國大陸的觀點調查顯示，55%的美國人將中國大陸視為競爭者。美聯社
美國民調機構皮尤研究中心4日發布年度美國人對中國大陸的觀點調查顯示，55%的美國人將中國大陸視為競爭者。美聯社

美國民調機構皮尤研究中心（Pew Research Center）4日發布年度美國人對中國大陸的觀點調查顯示，55%的美國人將中國大陸視為競爭者，9%視為合作夥伴；占全美大專院校國際學生三分之一的大陸留學生也遭殃，55%的美國受訪者支持美國政府限制大陸留學生，五分之一受訪者「強烈支持」。

美國民眾對中國大陸國家主席習近平處理國際事務的信心，有43%的民眾認為「完全沒信心」，和去年3月的民調相比，成長5個百分點；原本對習近平「不太有信心」的比率略降，「完全沒信心」的比率提升，兩次調查中對習近平表達信心的受訪者都保持在2成以下。

繼蓋洛普（Gallup）日前發布最新美國人對中國大陸好感度跌至20%，為美中建交以來新低；皮尤研究中心4日發布的民調，也顯示了美國人對中國大陸抱持懷疑立場。

皮尤研究中心指出，受訪者中有55%視中國大陸為競爭者（competitor），34%認為是敵人（enemy），僅9%將中國大陸看作夥伴（partner）。

調查結果顯示，48%受訪者認為美國外交政策的優先應是限制中國大陸的權力和影響力，只有7%完全不認同這個看法；與2018年相比，這種「應限制中國大陸」的感受成長16個百分點。

此外，調查詢問美中關係應優先發展「人權」或「經濟」時，70%的受訪者選擇前者。

皮尤研究中心今年納入詢問「兩岸緊張情勢」，28%認為非常嚴峻，46%認為有點嚴峻，認為不太嚴重或根本不是問題的約23%；北京與香港之間的緊張情勢，也有76%認為嚴峻，與台灣題相差不大。

超過9成的民眾關切中國大陸的駭客攻擊，86%關切中方軍事力量的成長，85%關注貿易赤字問題。

問到經濟與貿易關係，調查結果顯示強烈黨派分歧，72%的共和黨支持者認為應對陸方採取強硬姿態，6成的民主黨或泛民主黨支持者認為，應該與中國大陸建立更為堅實的關係。皮尤指出，這和過去自由派、溫和派和保守派民主黨的想法一致。

有關中國大陸留學生，皮尤研究中心指出，大專院校的國際學生中有三分之一來自大陸，過去十年內大陸學生在美國學術研究機構的人數成長了兩倍；調查結果顯示，55%支持限制在美學習的留學生（約五分之一強烈支持），43%反對（18%強烈反對）。

皮尤研究中心在今年2月1日至7日執行調查，透過隨機抽樣成功訪問2596名成人，並按照性別、種族、黨派和教育程度等加權，獲得最後調查數據。

留學生 習近平 民調 美中關係 貿易赤字 人權

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