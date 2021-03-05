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美台駐史瓦帝尼線上考察 會談高科技合作

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
川普時期美國國安顧問波頓。路透社
川普時期美國國安顧問波頓。路透社

美國國務院發言人辦公室4日發布新聞通知表示，美國與台灣的駐史瓦帝尼大使館近日與當地政府舉辦線上考察，三方會談高科技合作，包括在史國成立能服務整個非洲南部的區域電子商務中心。

國務院表示，美台史三方日前舉辦線上夥伴機會考察活動，匯聚三方的官方與企業領袖，包括國務院全球夥伴辦公室執行主任迪巴斯（Thomas Debass），以及前總統川普時期美國國安顧問波頓（John Bolton）主導的促進美國民間投資非洲大陸「繁榮非洲」計畫非洲營運執行主任柏林（Brinton Bohling）。

國務院表示，美國、台灣和史瓦帝尼在會中討論高科技合作的數個領域，包括在史瓦帝尼成立服務非洲南部的區域電子商務中心；三方將進一步往來，持續發展會中所發掘的重要產業商機。

布吉納法索2018年5月與台灣斷交、和中國大陸建交後，史瓦帝尼成為台灣在非洲的唯一友邦。

非洲 國務院 史瓦帝尼

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