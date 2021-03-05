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美初領失業金人數 增加

經濟日報 / 編譯任中原／綜合外電
美國上周首次申請失業救濟金人數小幅增加，凸顯新冠肺炎疫情仍在阻礙勞動市場復甦。（路透）
美國上周首次申請失業救濟金人數小幅增加，凸顯新冠肺炎疫情仍在阻礙勞動市場復甦。（路透）

美國上周首次申請失業救濟金人數小幅增加，凸顯新冠肺炎疫情仍在阻礙勞動市場復甦。在此同時，美國當局對失業率的信任度已逐漸降低，轉而關注勞動參與率。

勞工部4日公布，在2月27日止當周，首次申請失業救濟金人數比前一周增加9,000人，成為74.5萬人，但略少於市場預期的75萬人。在20日當周，持續申請救濟金人數則降至430萬人。

美國政府5日將公布2月非農就業人口變動與失業率，但失業率的重要性已遠不如前。元月失業率雖降到6.3%，遠低於去年4月時的14.8%，下降速度遠超過民間經濟學者及Fed官員的預測，最重要的原因就是美國勞動參與率劇降，使失業率受到扭曲。

去年新冠疫情爆發以來，美國勞動力已流失430萬人，包括250萬女性；這些人既未工作，也未找工作；且從去年夏季以來，這些數字迄未改善。

Fed主席鮑爾2月曾表示，疫情期間的失業率嚴重低估了勞動市場惡化的程度，他強調，較符合現況的失業率約在10%左右。他說，勞工害怕病毒，而且受疫情打擊最重產業的工作機會消失，導致勞動力退出職場，而且學校停課也迫使許多父母留在家裡。

經濟學者表示，美國勞工之所以退出職場，是由於一些較年長的勞工因為疫情而提前退休，不太可能回來；還有一些較年輕的勞工則是等待更好的時機，希望他們的技術不會落伍。

決策官員對官方失業率的信心降低，也具有重大的政策意義。Fed已表示，要等到更多指標都顯示經濟已達到充分就業時，才可能提高利率，其中必然包括勞動參與率。拜登政府也基本上對失業率快速下降視而不見，證據就是他大力推動1.9兆美元計畫。

令人擔憂的是，可能有大量勞工一去不回。凱投宏觀經濟學者斐爾斯指出，「最近流失的勞工能否重新成為勞動力，將是決定勞動市場仍有多少閒置產能的關鍵 」，也對消費支出、經濟成長及通膨走勢具有重要影響。

失業 疫情

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