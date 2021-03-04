聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／降落前已著火！SpaceX星艦又爆炸 觀眾歡呼後傻眼
SpaceX美東時間3日進行「星艦」（Starship）火箭原型機（SN10）第三次試飛，歷經前兩次失敗後，SN10終於成功發射及降落，然而降落後不久卻起火爆炸，原因仍在調查中。
SN10於晚間6時15分進行高空試飛，有別於前2次試飛時SN8和SN9都在著陸時爆炸，SN10最終成功降落在德州波卡契卡（Boca Chica）的SpaceX測試場。
不過SN10並未畫下「完美句點」，在落地8分鐘後，基座突然起火爆炸、瞬間燃燒成一團火球，現場濃煙密布，周遭圍觀的民眾也紛紛發出嘆息。從近距離畫面來看，SN10的尾端在降落前已經開始冒煙，內部甚至起火燃燒，可能因甲烷外洩才引爆。
目前爆炸原因仍在釐清中，執行長馬斯克稱此為「RUD」，意指「意料外的快速解體」（Rapid Unscheduled Disassembly）。不過相較於SN8和SN9都無法順利著陸，此趟試飛成功操作飛行設定且順利「軟著陸」，大大鼓舞了SpaceX對未來計畫的的信心。
馬斯克之後的推文似乎也一派輕鬆，表示「星艦SN10完好無損的降落」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言