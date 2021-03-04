影／降落前已著火！SpaceX星艦又爆炸 觀眾歡呼後傻眼

SpaceX美東時間3日進行「星艦」（Starship）火箭原型機（SN10）第三次試飛，歷經前兩次失敗後，SN10終於成功發射及降落，然而降落後不久卻起火爆炸，原因仍在調查中。

SN10於晚間6時15分進行高空試飛，有別於前2次試飛時SN8和SN9都在著陸時爆炸，SN10最終成功降落在德州波卡契卡（Boca Chica）的SpaceX測試場。

不過SN10並未畫下「完美句點」，在落地8分鐘後，基座突然起火爆炸、瞬間燃燒成一團火球，現場濃煙密布，周遭圍觀的民眾也紛紛發出嘆息。從近距離畫面來看，SN10的尾端在降落前已經開始冒煙，內部甚至起火燃燒，可能因甲烷外洩才引爆。

目前爆炸原因仍在釐清中，執行長馬斯克稱此為「RUD」，意指「意料外的快速解體」（Rapid Unscheduled Disassembly）。不過相較於SN8和SN9都無法順利著陸，此趟試飛成功操作飛行設定且順利「軟著陸」，大大鼓舞了SpaceX對未來計畫的的信心。