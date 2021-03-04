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女子當街脫衣跪地「印血手」影片瘋傳 背後隱情超催淚
美國公民擁有合法持槍權，卻也衍生不少悲劇。近日一名男子彼特斯（Billy Peters）在外遭到無辜射殺身亡，讓未婚妻摩爾（Melissa Moore）無法接受，跪坐在事發現場痛哭，同時她也脫下自己的白衣服，擦拭地上血漬，並誓言要將衣服保存下來，永遠記住這悲憤的一刻。整段畫面現在也在網上流傳開來，讓許多人感到十分震撼。
根據美國《Koin》報導，這件悲劇發生在奧勒岡州（State of Oregon）的城市波特蘭（Portland），彼得斯上周六和朋友一起到牛排館與脫衣舞餐廳外，想不到雙雙遭到槍擊。彼得斯當場身亡，朋友則是在送醫途中宣告不治。
彼得斯的未婚妻摩爾完全無法接受另一半就這樣離開，於本周二回到事發現場，將自己的白色衣服脫掉，擦拭地上血跡，並希望透過網路的力量來重新探討槍枝氾濫的問題。摩爾指出，日前才和彼得斯談到波特蘭的槍枝問題越來越嚴重，想不到沒幾天對方就遇害，她也強調彼得斯是遭到「無辜槍殺」。據悉，兩人還有一名4歲女兒，因為這起事件，孩子已與爸爸天人永隔。
目前警方並未透露更多案情細節，因此無法得知是否有嫌犯被捕。另一方面，波特蘭從今年1月起到現在，就已經有14人遭到槍殺，其中有6人更集中在上周四遭射殺。
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