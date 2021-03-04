美國會有遭襲疑慮 參院延至周四討論1.9兆美元振興案

美國參議院延後對總統提拜登提出的1.9兆美元新冠疫情救助法案展開辯論，將延至4日進行，原因是國會大廈有遭攻擊的疑慮。此前，兩黨初步達成協議，將逐步排除對高所得民眾發放1,400美元救濟金。

參議院將在4日下午復會，對刺激法案展開討論，以便在本周稍晚進行最後表決。在法案送交參院前，民主黨議員持續討論這項被共和黨議員批評為浪費公帑的紓困措施。

美國眾議院關閉周四的會議，因美國國會警察周三警告說，已獲得情報，顯示有極端分子可能策畫在周四襲擊國會大廈，這一天正是陰謀論者口中所謂的「真正就職日」。

民主黨參議員提議，禁止部分民眾領取1,400美元紓困金，對象包括年所得高於8萬美元的個人，和年收入超過16萬美元者的夫妻。他們說這是很好的解決方法。

在眾院通過的版本中，對上述的收入門檻更高，個人與夫妻的收入標準分別是10萬美元和20萬美元。

參議員Michael Bennet說：「這是讓排富問題圓滿解決的適當方式。」另一位參議員Debbie Stabenow也說，這個收入限制是合理的讓步。

這項1.9兆美元紓困案將提供資金給疫苗和醫療用品、提振就業支持，及發放新一輪困金給美國家庭、小企業和周與地方政府。民主黨議員期盼盡快通過這項哭順案，以利拜登在14日前簽署，屆時部分現有的福利措施將到期。