川普仍受選民擁護 共和黨團難切割

川普雖然下台，但在保守派大會上，他的演說依舊受歡迎，與會的群眾也不願戴口罩，加上川普暗示2024年將再投入總統大選，以致他的言論仍可奪走所有目光。他還抨擊納那些倒戈贊成彈劾他的共和黨參議員，以致黨內鮮少有人批評他，也讓外媒認為，共和黨仍舊是川普的政黨。

川普人氣依舊

根據《英國廣播公司》報導，川普在2月28日出席保守派大會CPAC時，現場並沒有檢討共和黨選舉失利的氣氛，也沒有針對1月國會暴動行為進行反思，這場盛會還是屬於川普的派對，群眾對川普仍高聲歡呼，許多參加集會的民眾仍沒有戴口罩、或保持社交距離。川普首先表示，他們的旅程尚未結束。

《Vox》川普在會中並沒有明言參選，但他說要在2024年「3度打敗民主黨」，川普只維持了前總統會出席保守大會的傳統，並持續批評拜登政府對於疫情與移民措施的變動，他也歸納了川普主義的內涵：改革的貿易協定、解除管制與減稅、擁護槍枝、強硬邊界，以及「街上無暴民」。

種族主義依舊深植

種種言行讓外界都認為，川普還想要在拜登時代興風作浪，他稱霸了這個為期三天的大會，全部的焦點都是他。這也讓許多種族主義分子繼續猖狂發言，1位種族主義份子芬特斯表示，美國是白人建立的國家，美國不能沒有白人，白人不能再繼續被霸凌，他更稱讚1月的暴動是非常好的行為。

雖然亞利桑那州的國會議員高薩隔天早上對芬特斯的言行保持距離，認為此種族主義的言論並不恰當，但到了晚上，國會女議員格林無預警出席保守大會，許多民眾爭先恐後找她拍照。CPAC對於許多共和黨員來說，是增加曝光度、讓自己高升的舞台，也讓他們的發言趨向極端。

黨內難切割川普

參加保守大會的大學生歐蘇利文表示，她還是非常愛川普，也認為川普還是美國總統，許多保守派過去不敢表達他們的觀點，現在他們發現不能再繼續忍讓。南佛羅里達州的退休人士貝斯表示，他們還是需要真正了解他們感受的人站出來，讓保守派可以暢所欲言，不會被抨擊。

連後來反對彈劾川普，但對川普作為猛烈抨擊的參議院領袖麥康納都表示，如果川普在2024是共和黨民眾支持的對象，他也會支持川普。除了宣布不再競選連任的猶他州參議員羅姆尼與眾議員錢尼以外，沒有人敢批評川普，佛州參議員史可特還宣稱共和黨內戰已經結束，而這恐怕不是因為川普主義消失。

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